Украине предрекли скорый крах

На Украине ждут скорого дефолта

Депутат отметил, что отсутствие финансирования в стране приводит к сворачиванию многих социальных программ. А повышение цены на газ требует дополнительных субсидий, сообщает NewsOne.

Для выделения таких субсидии придется урезать очень многие расходы госбюджета, считает Павленко. В итоге это и приведет к дефолту и обнищанию народ на Украине.

Ранее News. ruсообщал, что Украина получит $ 250 млн в качестве помощи на укрепление обороноспособности. Эта сумма заложена в оборонный бюджет США , одобренный Сенатом.

Помощь выразится в увеличении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, сообщило на своей странице в Facebook украинское посольство в США.