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Украине предрекли скорый крах
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На Украине ждут скорого дефолта 

News.ru 17 часов назад
Украину ожидает дефолт из-за повышения цены на газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Павленко.
Депутат отметил, что отсутствие финансирования в стране приводит к сворачиванию многих социальных программ. А повышение цены на газ требует дополнительных субсидий, сообщает NewsOne.
Для выделения таких субсидии придется урезать очень многие расходы госбюджета, считает Павленко. В итоге это и приведет к дефолту и обнищанию народ на Украине.
Ранее News. ruсообщал, что Украина получит $ 250 млн в качестве помощи на укрепление обороноспособности. Эта сумма заложена в оборонный бюджет США, одобренный Сенатом.
Помощь выразится в увеличении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, сообщило на своей странице в Facebook украинское посольство в США.
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