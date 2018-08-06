Планы ЦБ по сбору данных россиян потерпели крах

Центробанк призвал кредитные организации ускорить процесс сбора биометрических данных клиентов, которые требуются для предоставления дистанционных банковских услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что на данном этапе задумка ЦБ демонстрирует свою несостоятельность: данные собираются очень медленно, а до реализации идентификации новых клиентов с помощью мобильных устройств пока и вовсе далеко.

По данным «Ростелекома», в Единой биометрической системе по состоянию на 2 августа имеются данные всего 1,2 тысячи человек. Данные пока представляют всего 14 банков с отделениями в 121 городе.

Представители банков уверяют, что работа по запуску системы тормозится из-за технической неопределенности. В частности, речь идет об отсутствии четкого перечня оборудования, которое должно быть использовано при сборе биометрии. Кроме того, в качестве причины эксперты называют и экономическую нецелесообразность.

С 30 июня банки начали собирать биометрические данные россиян (запись голоса и образ лица) в рамках проекта по удаленной аутентификации. Соответствующий закон был принят в конце 2017 года.

С помощью этой информации клиенты смогут проходить удаленную авторизацию и пользоваться услугами любого банка, участвующего в системе, даже если у него не было там открытого счета.