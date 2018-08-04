Повышение налогов грозит России инфляцией

Олег Филиппов. После увеличения ставки налога на добавленную стоимость рубль будет обесцениваться быстрее, чем планировалось. Повышение инфляции предрёк в комментарии News.ru экономист, доцент института отраслевого менеджмента РАНХиГС

«Будут досточно отрицательные последствия. Инфляция поднимется выше таргетинга Центрального банка », — сказал собеседник News.ru.

По его мнению, в связи с увеличением НДС рост цен на потребительские продукты составит до 10%. Произойдёт снижение платежеспособного спроса, увеличится число банкротств юридических лиц.

«Майское повышение цен на бензин произошло в преддверии повышения НДС», — высказал мнение эксперт.

News.ru/Сергей Булкин

Филиппов констатировал, что путём повышения налогов российские власти стремятся увеличить поступления в бюджет, поскольку у страны «большие военные расходы», и, кроме того, доходы бюджета в 2019 году могут упасть из-за санкций.

Ещё одна реформа, направленная на пополнение российской казны — это введение налога для самозанятых граждан: репетиторов, парикмахеров, гувернанток, которые работают сами на себя. Ставку налога планируется установить на уровне 4% от прибыли.

«Я считаю, что этот проект не будет жизнеспособным», — сказал News.ru Олег Филиппов.

По его мнению, российские власти пытаются одновременно урегулировать две проблемы — вывести самозанятых граждан из теневого сектора и получить с них налоги. «Я считаю, что нужно ввести мораторий в три-четыре года на налогообложение для самозанятых граждан», — порекомендовал экономист.

Он рассказал, что несколько лет назад в России планировали при регистрации самозанятых граждан предоставлять им налоговые каникулы. «Потом встал вопрос о налоге в 3%, теперь — поставили цифру 4%. В будущем её будут повышать», — предположил собеседник News.ru.

Филиппов отметил, что преференции от регистрации у самозанятых граждан незначительны. В частности, одной из них станет возможность брать кредиты, зарегистрировав свои доходы. «Но чаще всего у них не такие большие зарплаты, чтобы их было выгодно вообще декларировать», — обратил внимание эксперт.

News.ru/Сергей Булкин

При этом не исключено, что самозанятых граждан заставят также платить страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Сейчас размер взносов, согласно Налоговому кодексу, составляет 5,1%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил самозанятым гражданам самим нести ответственность за своё пенсионное обеспечение.