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Повышение налогов грозит России инфляцией
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Повышение налогов грозит России инфляцией 

News.ru 9 часов назад
Фото: News.ru
После увеличения ставки налога на добавленную стоимость рубль будет обесцениваться быстрее, чем планировалось. Повышение инфляции предрёк в комментарии News.ru экономист, доцент института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов.
«Будут досточно отрицательные последствия. Инфляция поднимется выше таргетинга Центрального банка», — сказал собеседник News.ru.
По его мнению, в связи с увеличением НДС рост цен на потребительские продукты составит до 10%. Произойдёт снижение платежеспособного спроса, увеличится число банкротств юридических лиц.
«Майское повышение цен на бензин произошло в преддверии повышения НДС», — высказал мнение эксперт.
News.ru/Сергей Булкин
Филиппов констатировал, что путём повышения налогов российские власти стремятся увеличить поступления в бюджет, поскольку у страны «большие военные расходы», и, кроме того, доходы бюджета в 2019 году могут упасть из-за санкций.
Ещё одна реформа, направленная на пополнение российской казны — это введение налога для самозанятых граждан: репетиторов, парикмахеров, гувернанток, которые работают сами на себя. Ставку налога планируется установить на уровне 4% от прибыли.
«Я считаю, что этот проект не будет жизнеспособным», — сказал News.ru Олег Филиппов.
По его мнению, российские власти пытаются одновременно урегулировать две проблемы — вывести самозанятых граждан из теневого сектора и получить с них налоги. «Я считаю, что нужно ввести мораторий в три-четыре года на налогообложение для самозанятых граждан», — порекомендовал экономист.
Он рассказал, что несколько лет назад в России планировали при регистрации самозанятых граждан предоставлять им налоговые каникулы. «Потом встал вопрос о налоге в 3%, теперь — поставили цифру 4%. В будущем её будут повышать», — предположил собеседник News.ru.
Филиппов отметил, что преференции от регистрации у самозанятых граждан незначительны. В частности, одной из них станет возможность брать кредиты, зарегистрировав свои доходы. «Но чаще всего у них не такие большие зарплаты, чтобы их было выгодно вообще декларировать», — обратил внимание эксперт.
News.ru/Сергей Булкин
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин
При этом не исключено, что самозанятых граждан заставят также платить страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Сейчас размер взносов, согласно Налоговому кодексу, составляет 5,1%.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил самозанятым гражданам самим нести ответственность за своё пенсионное обеспечение.
Ранее News.ru сообщал, что в партии «Единая Россия» предложили многократно увеличить штраф за ведение бизнеса без регистрации.
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