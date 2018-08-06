Решение о распределении налогов самозанятых в фонды примут в сентябре

По его словам, ещё остались вопросы, которые предстоит обсудить.

«Нужно ли вообще что-то перечислять в Пенсионный фонд или вся сумма налогов от самозанятых будет направляться в Фонд обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет готово в сентябре, когда законопроект будет доработан и размещён для обсуждения», — сказал Сазанов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Правительство России обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от внесения страховых взносов в Пенсионный фонд. При этом они должны принять на себя полный риск по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения и социальной пенсии, уточнил Орешкин.

24 июля Министерство труда и социальной защиты разместило текст законопроекта о правовом статусе самозанятых. Суть законопроекта заключается в необходимости заключения договора об оказании услуг в случае, если самозанятые граждане станут их предоставлять индивидуальным предпринимателям.

СМИ также писали, что осенью Минфин планирует внести законопроект о налогах для самозанятых. Размер налога будет формироваться в зависимости от того, кому оказывались услуги.

В частности, предлагается взимать 2,5% с дохода у россиян, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. 4,5% налога на доход предполагается установить для предоставляющих услуги юридическим лицам либо для сдающих имущество в аренду.