Решение о распределении налогов самозанятых в фонды примут в сентябре 

Решение о распределении налогов самозанятых во внебюджетные фонды будет принято в сентябре, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, передаёт ТАСС.
По его словам, ещё остались вопросы, которые предстоит обсудить.
«Нужно ли вообще что-то перечислять в Пенсионный фонд или вся сумма налогов от самозанятых будет направляться в Фонд обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет готово в сентябре, когда законопроект будет доработан и размещён для обсуждения», — сказал Сазанов.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Правительство России обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от внесения страховых взносов в Пенсионный фонд. При этом они должны принять на себя полный риск по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения и социальной пенсии, уточнил Орешкин.
24 июля Министерство труда и социальной защиты разместило текст законопроекта о правовом статусе самозанятых. Суть законопроекта заключается в необходимости заключения договора об оказании услуг в случае, если самозанятые граждане станут их предоставлять индивидуальным предпринимателям.
СМИ также писали, что осенью Минфин планирует внести законопроект о налогах для самозанятых. Размер налога будет формироваться в зависимости от того, кому оказывались услуги.
В частности, предлагается взимать 2,5% с дохода у россиян, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. 4,5% налога на доход предполагается установить для предоставляющих услуги юридическим лицам либо для сдающих имущество в аренду.
По данным Росстата, к настоящему времени в налоговых органах из 20 миллионов подрабатывающих граждан зарегистрировалось лишь 1400.