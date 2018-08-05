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Россия ввела ответные пошлины на американские товары
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Россия ввела ответные пошлины на американские товары 

Газета.Ru 5 августа 2018
Фото: ГОСНОВОСТИ
С 5 августа вступили в силу ответные пошлины России на ряд товаров из США, передает «Российская газета».
Они вводятся как зеркальная реакция на установленные весной США дополнительные пошлины на российские сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Постановление о таких компенсирующих мерах подписал в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев, оно вступило в силу спустя 30 дней.
Размер повышенных ставок пошлин будет варьироваться от 25 до 40 процентов стоимости ввозимого товара. Как пояснял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ими будут облагаться некоторые товары из США, аналоги которых производятся в России. В частности, под новые пошлины попадают некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно.
В минэкономразвития полагают, что дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Таким образом, они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, рассчитывают в ведомстве.
Повышение российских пошлин на данном этапе компенсирует ущерб от американских ограничений на 87,6 миллиона долларов, в то время как полный объем дополнительных пошлин для российских поставщиков оценивается в 537,6 миллиона долларов, отмечали в минэкономразвития. Величину компенсации ограничивают правила ВТО. Остальную часть ответных мер Россия сможет ввести либо через три года с начала действия дополнительных пошлин США (это 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации, подчеркивали в минэкономразвития.
В июне Россия также направила в ВТО запрос на консультации с США в связи с пошлинами на сталь и алюминий. Фактически это первое разбирательство между двумя странами на площадке органа по разрешению споров ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.
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