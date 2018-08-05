Россия ввела ответные пошлины на американские товары

Постановление о таких компенсирующих мерах подписал в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев , оно вступило в силу спустя 30 дней.

Размер повышенных ставок пошлин будет варьироваться от 25 до 40 процентов стоимости ввозимого товара. Как пояснял министр экономического развития РФ Максим Орешкин , ими будут облагаться некоторые товары из США, аналоги которых производятся в России. В частности, под новые пошлины попадают некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно.

минэкономразвития полагают, что дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Таким образом, они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, рассчитывают в ведомстве.

Повышение российских пошлин на данном этапе компенсирует ущерб от американских ограничений на 87,6 миллиона долларов, в то время как полный объем дополнительных пошлин для российских поставщиков оценивается в 537,6 миллиона долларов, отмечали в минэкономразвития. Величину компенсации ограничивают правила ВТО . Остальную часть ответных мер Россия сможет ввести либо через три года с начала действия дополнительных пошлин США (это 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации, подчеркивали в минэкономразвития.

В июне Россия также направила в ВТО запрос на консультации с США в связи с пошлинами на сталь и алюминий. Фактически это первое разбирательство между двумя странами на площадке органа по разрешению споров ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.