Тарифы на ЖКУ повысят из-за роста НДС

Министерство экономического развития России предложило учесть повышение НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги и тем самым спасти коммунальные предприятия от убытков на 100 миллиардов рублей. Поскольку налоги с 1 января 2019 года вырастут, платить за ЖКУ россиянам придется больше, хотя формально сами тарифы повышение налогов не затронуло.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — цитирует газета «Известия» доводы чиновников из Минэкономразвития.

Первыми бить тревогу начали сами коммунальщики из ассоциации «ЖКХ и городская среда»: в конце июня они обратились к главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой повысить тарифы на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года. В противном случае коммунальные предприятия погрязли бы в огромных долгах, предупредили в ассоциации. В правительстве к этим доводам прислушались.

Как именно в платежках будет отражено повышение налогов, пока обсуждается. В любом случае, дополнительные расходы граждан должны уложиться в 2 процентных пункта.

«Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», — пообещал директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин