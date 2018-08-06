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Тарифы на ЖКУ повысят из-за роста НДС
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Тарифы на ЖКУ повысят из-за роста НДС 

Ридус 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Министерство экономического развития России предложило учесть повышение НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги и тем самым спасти коммунальные предприятия от убытков на 100 миллиардов рублей. Поскольку налоги с 1 января 2019 года вырастут, платить за ЖКУ россиянам придется больше, хотя формально сами тарифы повышение налогов не затронуло.
«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — цитирует газета «Известия» доводы чиновников из Минэкономразвития.
Первыми бить тревогу начали сами коммунальщики из ассоциации «ЖКХ и городская среда»: в конце июня они обратились к главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой повысить тарифы на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года. В противном случае коммунальные предприятия погрязли бы в огромных долгах, предупредили в ассоциации. В правительстве к этим доводам прислушались.
Как именно в платежках будет отражено повышение налогов, пока обсуждается. В любом случае, дополнительные расходы граждан должны уложиться в 2 процентных пункта.
«Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», — пообещал директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.
Напомним, 3 августа президент Владимир Путин подписал одобренный обеими палатами парламента законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. В экономическом блоке правительства ожидают, что это даст бюджету дополнительные 600 миллиардов рублей ежегодно, которые пойдут на осуществление «майских указов» президента.
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