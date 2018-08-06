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Испания не смогла найти альтернативу России
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В Испании рассказали о последствиях введения Россией продэмбарго 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Влияние введенных Россией в 2014 году санкций в отношении западных сельхозпроизводителей чувствуются в Испании до сих пор, перейти на новые рынки оказалось непросто, заявил РИА Новости Хосе Мария Посанкос, генеральный директор Fepex — Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений.
"Влияние санкций было очень серьезным, и последствия до сих пор чувствуются. Россия — часть Европы, и это естественный рынок для испанских производителей фруктов и овощей, поскольку речь идет о скоропортящихся продуктах", — говорит Посанкос.
При этом он признает: производителям удалось найти новые рынки — в частности, Бразилию и Канаду. "Однако это не те рынки, которые по своему объему могли бы полностью заменить российский. На него приходилось примерно 600 тысяч тонн экспорта, были предприятия, ориентированные преимущественно на нужды российского рынка. Мы не думаем, что за пределами Европы существует альтернатива по размеру, разнообразию, развитию логистики, сопоставимая ему", — говорит Посанкос.
По его словам, наибольший ущерб был нанесен производителям фруктов, поскольку в момент введения санкций в самом разгаре был урожай косточковых плодов (персики, нектарины) и "все произошло в один день, без предупреждения". "Европейская комиссия была вынуждена принимать срочные меры. Конечно, о банкротстве никто не заявил, поскольку российский рынок все-таки не основной в плане доходов, к тому же были предприняты усилия, чтобы переориентироваться на другие рынки, по рекомендации министерства сельского хозяйства фрукты перерабатывали в соки", — напоминает Посанкос.
Назвать сумму ущерба, который понесли сельхозпроизводители, он не смог.
Нет точных данных на этот счет и у испанских властей. В 2014 году министерство сельского хозяйства Испании заявляло о сумме как минимум в 340 миллионов евро. Таковы были данные таможенных служб о поставках попавших под эмбарго продуктов (фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, рыба) в 2013 году. На Россию в тот момент приходилось 1,8% общего объема экспорта из Испании данного вида продукции.
Больнее всего российское эмбарго ударило по производителям скоропортящейся продукции — свежих фруктов и овощей: нектаринов (70 миллионов евро), цитрусовых (48 миллионов евро), томатов (40 миллионов), хурмы (16 миллионов), груш (6,5 миллионов), винограда (3 миллиона), гранатов (2 миллиона) и сливы (1,1 миллиона). Однако реальный ущерб был выше: поставки в Россию производились и через третьи страны.
Посол России в Испании Юрий Корчагин называл цифру в 700 миллионов евро, которые потеряла Испания в результате антироссийских санкций, а также контрмер, принятых РФ.
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Комментарии11  Ещё 5 источников 
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