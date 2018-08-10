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Госдеп не пояснил, какие гарантии неприменения химоружия РФ должна дать США
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Госдеп не пояснил, какие гарантии неприменения химоружия РФ должна дать США 

РИА Новости 9 часов назад
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт отказалась ответить на вопрос о том, какие именно гарантии неприменения химоружия должна дать Россия, чтобы США не стали вводить второй пакет санкций в связи с инцидентом в Солсбери.
"Мне нечего вам сказать", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости о том, какие заверения могут быть приняты как «надежные гарантии», которые по американскому закону Москва должна предоставить.
Ранее США объявили, что на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны вводят санкции против России, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Первый этап санкций предусматривает введение фактического запрета на поставки государственным или контролируемым государством компаниям оборудования двойного назначения.
В случае невыполнения страной-нарушителем в течение трех месяцев требований предоставить «надежные гарантии» неприменения химического и биологического оружия, а также разрешить наблюдателям ООН провести проверки на местах президент США должен применить как минимум три из шести вариантов. В их числе предусмотрено понижение уровня дипломатических отношений или их приостановка, а также отмена разрешений на полеты государственных авиакомпаний в США.
Ранее санкции в рамках этого закона вводили только против КНДР и Сирии. В обоих случаях власти США ограничились ограничениям на доступ к финансовым ресурсам и поставкам технологий двойного назначения.
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