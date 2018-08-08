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В Госдуме назвали лицемерием призыв США признать РФ спонсором терроризма
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В Госдуме назвали лицемерием призыв США признать РФ спонсором терроризма 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: В городе N
Подготовленный в США законопроект о новых санкциях против России не будет поддержан Евросоюзом, поскольку оснований для этого нет. На это рассчитывает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
— Мы рассчитываем на прозрение Европы. Евросоюз, к которому также апеллируют авторы законопроекта, не должен, как и в случае отказа от возобновления антииранских санкций, поддерживать ужесточение санкционного режима против РФ, — заявил глава комитета. — Для этого нет абсолютно никаких оснований.
Он назвал попытки США на законодательном уровне вмешиваться в дела других стран «дикими и деструктивными».
По его словам, «в своем маниакальном стремлении по сдерживанию президента Дональда Трампа законодатели Соединенных Штатов договорились до того, что, дескать, Россия является спонсором терроризма». При этом, отметил Слуцкий, со счетов сбрасываются те факты, что именно США в результате своей политики на Ближнем Востоке фактически способствовали появлению "Аль-Каиды", ИГ и Джабхат ан-Нусры (все три запрещены в РФ — прим. «РГ»). «Это абсолютно лицемерная и тупиковая логика, переваливание с больной головы на здоровую», — заявил парламентарий.
Авторы «деструктивного» законопроекта о новых санкциях США против России одержимы идеей нанесения максимального ущерба нашей стране, ранее заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его принятие негативно повлияет на двусторонние отношения стран, сказал он в комментарии РИА Новости. В любом случае, нет никакой перспективы изменения политики России под санкционным давлением, заверил парламентарий.
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Комментарии  Ещё 19 источников 
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