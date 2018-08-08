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«Ъ»: в США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
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«Ъ»: в США предложили признать Россию «спонсором терроризма» 

Газета.Ru 14 минут назад
В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, закон предложил член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. Они призывают американского лидера Дональда Трампа противостоять вмешательству в деятельность госучреждений «со стороны правительства России или других иностранных игроков». Кроме того, они выступили с предложением признать российскую сторону «государством — спонсором терроризма».
Согласно документу, Россия должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада, а также «вернуть Крым под контроль правительства Украины».
Ранее в сенате США предложили «скоординировать» все санкции против России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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