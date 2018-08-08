«Ъ»: в США предложили признать Россию «спонсором терроризма»

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в сенате США предложили «скоординировать» все санкции против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.