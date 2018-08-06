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Эр-Рияд замораживает новые сделки с Оттавой
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Эр-Рияд замораживает новые сделки с Оттавой 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: Reuters
Саудовская Аравия замораживает новые торговые и инвестиционные сделки с Канадой.
Саудовская Аравия приостанавливает новые торговые и инвестиционные сделки с Канадой после того, как министерство иностранных дел этой страны призвало Эр-Рияд освободить арестованных гражданских активисток, говорится в заявлении, опубликованном официальным агентством Саудовской Аравии.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отметило, что «любая попытка вмешаться во внутренние дела королевства означает допустимость ответного вмешательства».
“Мы категорически против вмешательства других государств в наши внутренние дела”, — добавили в МИД королевства.
Ведомство дало послу Канады 24 часа на то, чтобы он покинул страну. Кроме того МИД Саудовской Аравии отзывает своего посла из Оттавы для проведения консультаций.
3 августа МИД Канады выразило озабоченность по поводу задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов и потребовало немедленного их освобождения. "Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщина в Саудовской Аравии… Мы требуем от властей страны немедленно отпустить их", — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.
Торговые отношения Почти половину канадского экспорта в Саудовскую Аравию в 2016 году составили танки, бронемашины и запчасти к ним. На них пришлось 45%. А вот закупала Канада сырую нефть и медные руды. Их доля в импорте составила 98%.
В 2018 году экспорт Канады в Саудовскую Аравию составил $1,4 млрд, а импорт — $2 млрд
Что касается инвестиций, то с 2006 г. королевство вложило в канадский бизнес $6 млрд Средства пошли в том числе на покупку контрольного пакета акций канадского зернового трейдера CWB.
В 2014 году канадское подразделение американского концерна General Dynamics Corp выиграло контракт на $13 млрд на производство для Саудовской Аравии легкобронированных автомобилей. Это, как отметила Оттава, было крупнейшее экспортное производство в истории Канады.
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