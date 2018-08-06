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Деньги гастарбайтеров не спасут экономику Украины
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Самообман: Деньги гастарбайтеров не спасут экономику Украины 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мнения украинских экспертов разделились в оценке миграционных рисков украинской экономики, опубликованных в инфляционном отчете НБУ.
«Трудовая миграция не может быть основным фактором, который негативно сказывается на развитии экономики страны. По официальным данным трудовыми мигрантами было переведено в Украину $4,5 млрд, и это только легальные транзакции. Кроме этого деньги передаются и наличными, можно говорить о десятках миллиардов долларов, которые поступают в страну и вливаются в ее экономику», — прокомментировал в эфире канала «112 Украина» инфляционный отчет НБУ политолог Михаил Чаплыга.
Однако другой эксперт считает, что деньги, которые гастарбайтеры переводят на Украину, никак не поднимают экономику страны, а проходят транзитом.
«Эти деньги работают на экономику стран, из которых импортируются товары в Украину», — высказал свое мнение кандидат философских наук Валентин Гладких.
По его мнению, говорить о том, что эти деньги вливаются в экономику — это самообман. В стране не развивается производство и фермерское сельское хозяйство, которое приносит основную добавленную стоимость. Правительство не способствует развитию малого бизнеса.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины опубликовал Инфляционный отчет, где в качестве основных рисков экономической стабильности назвал трудовую миграцию. По данным сайта Ukranianpeopleleks, каждую минуту уезжает из страны два человека.
В марте 2018 года общее количество трудовых мигрантов превысило 397 тысяч.
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