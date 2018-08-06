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Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне «AAA»
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Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне «AAA» 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне «AAA». При этом прогноз остается стабильный.
Фото: Flickr
Подтверждены также краткосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «F1+». Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне «ААА».
"Рейтинги на уровне «ААА» отражают диверсифицированность, высокую прибыльность экономики Германии, ее сильные институты и историю надежного управления государственным долгом", — сообщает агентство.
Госдолг Германии превышает уровень, необходимый для рейтинга «ААА»: в 2017 году он составил 64,1% от ВВП вместо 41,2%%. Однако Fitch полагает, что есть устойчивая тенденция к снижению показателя.
При этом в агентстве отмечают, что в коалиции страны наблюдаются некоторые проблемы, но, несмотря на очевидную динамику, Fitch ожидает, что целостность макроэкономической политики не будет нарушена.
Fitch прогнозирует рост ВВП Германии в 2018 году на 2,3%. В агентстве отметили, что пересматривать рейтинг страны пока не планируется. Хотя если госдолг ФРГ продолжит расти, рейтинг, соответственно, может понизиться.
Между тем, в мире остается все меньше стран, получивших максимальную оценку экспертов. Рейтинг «ААА» со стабильным прогнозом имеют Австралия, Канада, Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария. Аналогичную оценку Fitch дало экономике Евросоюза в целом. Чуть ниже аналитики оценили состояние США: они имеют оценку «ААА» с негативным прогнозом.
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