Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне «AAA»

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне «AAA». При этом прогноз остается стабильный.

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Подтверждены также краткосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «F1+». Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне «ААА».

"Рейтинги на уровне «ААА» отражают диверсифицированность, высокую прибыльность экономики Германии, ее сильные институты и историю надежного управления государственным долгом", — сообщает агентство.

Госдолг Германии превышает уровень, необходимый для рейтинга «ААА»: в 2017 году он составил 64,1% от ВВП вместо 41,2%%. Однако Fitch полагает, что есть устойчивая тенденция к снижению показателя.

При этом в агентстве отмечают, что в коалиции страны наблюдаются некоторые проблемы, но, несмотря на очевидную динамику, Fitch ожидает, что целостность макроэкономической политики не будет нарушена.

Fitch прогнозирует рост ВВП Германии в 2018 году на 2,3%. В агентстве отметили, что пересматривать рейтинг страны пока не планируется. Хотя если госдолг ФРГ продолжит расти, рейтинг, соответственно, может понизиться.