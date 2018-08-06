Украина теряет €4 млрд в год из-за коррупции на таможне

По данным Süddeutsche Zeitung в коррупционные схемы вовлечены не только сотрудники таможни, но и полиция, и СБУ

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung изучило документы, таможенные и транспортные накладные и пришло к выводу, из-за махинаций, применяемых для ухода от пошлин, украинская казна ежегодно недополучает порядка €4 млрд

“Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка”, — отмечает издание.

По данным издания, только одна смена маркировок на товарах дает участникам махинаций тысячи евро с каждой партии груза. Зонты превращают в щетки или зеркала, и крупная сумма идет мимо казны.

Участие в махинациях принимают и сотрудники таможни, и полиция, и прокуратура с СБУ. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, для нелегальных сделок создаются фирмы, находящиеся под контролем представителей украинских силовых ведомств.

Опрос PwC показал, что только в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний. В 2016 году было 56% респондентов отметили подобные инциденты. А средний показатель в мире составляет 25%.

Между тем, треть опрошенных на Украине компаний признали, что в последние два года у них вымогали взятку. Почти половина респондентов полагает, что имела дело с экономическими преступлениями. В 2016 году это признавали на 5% меньше опрошенных. Самыми распространенными преступлениями подобного рода на Украине остаются коррупция, взятки, незаконное присвоение активов и мошенничество в сфере закупок.