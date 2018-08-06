Господдержка затерялась в пути: пострадавшие от санкций компании нуждаются в инвестициях

С Запада пришли новости о планах США и ЕС расширить санкции в отношении России. Совет Евросоюза уже ввел очередные экономические ограничения против нескольких российских компаний, которые и до этого попали под пакет санкционных мер.

«Русалу», Однако обещанная правительством господдержка, призванная нивелировать ущерб от санкций En+ «Ренове» , «Базовому элементу» и другим пострадавшим компаниям пока носит единичный характер. Вместе с тем, очевидно, что без принятия системных мер справляться с внешним давлением крупному бизнесу становится все сложнее, а отсутствие механизмов стимулирования инвестиционной активности серьезно ограничивает возможность участия таких компаний в социально-ориентированных проектах.

Смысл санкций, которыми забрасывает Россию Запад, понятен: помимо политического влияния, США и ЕС пытаются ограничить экономическую активность российских компаний на международном рынке, и за счет снижения конкуренции с ними простимулировать, в том числе, с помощью госинвестиций развитие приоритетных отраслей своей собственной экономики. В России же бизнес тоже очень нуждается в подобной господдержке, особенно компании из санкционного списка.

«Поддержка со стороны государства возможна, например, в виде субсидирования ставок, что позволит компаниям снизить стоимость обслуживания долга. Внутреннее рублевое фондирование снижает валютные риски российских компаний», — отмечает вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич

Соглашается с ним генеральный директор международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов, он считает, что меры господдержки для крупного российского бизнеса, подпавшего под санкции, необходимы для сохранения объемов производства и масштабов деятельности. «Если эти компании останутся один на один с проблемами, вызванными санкционным режимом, им придется серьезно пересмотреть свою производственную программу, продуктовую линейку, и, как следствие, это может привести к масштабным сокращениям персонала и прочим негативным социально-экономическим последствиям, поскольку значительная часть их предприятий расположена в моногородах и реальных альтернатив трудоустройства там практически нет», — предупреждает эксперт.

Примечательно, что господдержка бизнесу была анонсирована российскими властями. Премьер-министр Дмитрий Медведев весной поручил правительству разработать способы поддержки компаний, попавших под действие санкций. Однако на данный момент «господдержкой» такому бизнесу являются кредиты от госбанков, правда, предоставляются они на самых обычных коммерческих условиях.

С такой коллизией столкнулся «Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Помимо санкций в отношении компании США ввели пошлины на экспорт металлов, после чего акции российской компании серьезно рухнули, а потери Олега Дерипаски составили более $1,5 млрд Государство объявило о готовности поддержать стратегического производителя и крупного работодателя с 350 тыс. сотрудников. Однако вместо помощи «Русалу» предложили кредит госбанки, причем заложили в ставку все риски, из-за чего она получилась даже выше рыночного уровня (частные банки отказываются связываться с фигурантом санкционного списка).

Кредиты — это привычный инструмент для решения финансовых проблем бизнеса в рыночной экономике, но для его использования тоже нужны ресурсы, которые у компаний из санкционного списка ограничены. Государство же может помочь другими способами. Например, развивать внутренний рынок алюминия, создавать высокотехнологичные обрабатывающие производства, стимулировать спрос на продукцию высоких переделов из алюминия. Тем более что алюминиевая промышленность служит драйвером экономического роста ряда регионов России, обеспечивает 1% национального ВВП и больше 2% экспорта.

Эксперты надеются, что государство реализует меры, разработанные в дорожной карте мер поддержки отрасли. «Тем не менее, большая часть мер находится в процессе обсуждения и пока рано говорить, будут ли они достаточными», — отмечает Баймуратов.

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