Аплодисментов не было: как повышение НДС коснётся нашего бизнеса? 

Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Чей бизнес пострадает больше?
И. Кормухина, Коряжма
Отвечает член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков:
— Для того, чтобы выполнять распоряжения президента о повышении качества жизни в России, необходимы средства в размере 8 трлн рублей. Это комплексная задача. Конечно, бизнес без аплодисментов принимает такое решение как повышение НДС. Как это повлияет на предпринимателей? Бизнес, который уплачивает единый налог на вменённый доход (ЕНВД), не почувствует никаких изменений. Для крупного бизнеса, который работает внутри страны и уплачивает НДС, налог возрастёт на 1 процент. Для предприятий-экспортёров повышение НДС приносит выгоду. То есть для малого бизнеса не будет никаких потрясений.
Но хотел бы отметить, для того чтобы уравновесить положение и для развития делового климата были приняты следующие меры: если ранее вопросы возврата НДС рассматривались налоговой службой в течение трёх месяцев, сейчас этот срок сокращён до 1 месяца.