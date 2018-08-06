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США и офшоры: куда вкладывают российские банки
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США и офшоры: куда вкладывают российские банки 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Несмотря на санкции и непростые отношения Москвы и Вашингтона, российские банки нарастили активы в США. Эксперты объясняют это хорошей доходностью американских бумаг. Наибольшей же популярностью пользуются офшоры. Больше всего иностранных активов наших банков находится на Кипре, а больше всего обязательств — перед Люксембургом.
Иностранные обязательства российских банков на 1 апреля этого года составили $161,9 млрд, свидетельствуют данные Центробанка, касающиеся «географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора».
При этом иностранные активы российских банков выросли до $201,3 млрд К иностранным активам банковского сектора в широком определении причисляют зарубежные займы и кредиты российского банковского сектора, а также средства на корреспондентских счетах, депозиты, участие в капитале и прочего рода инвестиции.
Если посмотреть раскладку по странам, то выясняются довольно любопытные вещи.
Например, несмотря на санкционное давление между США и Россией, c начала года российские банки начали вновь активно вкладываться в американские активы.
Так, по данным на 1 апреля, активы российских банков в эту страну выросли до $16,7 млрд, хотя на 1 января составляли $15,6 млрд
Впрочем, они все равно не дотягивают до показателей 2017 года. По данным на 1 апреля прошлого года вложения наших банков в США составляли $19,6 млрд Однако потом они начали снижаться и составили на 1 июля прошло года уже около $13 млрд Это произошло на фоне того, как июне прошлого года США в очередной раз расширили список антироссийских санкций. Тогда под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса.
Как полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, нынешний рост может быть связан с покупкой американских ценных бумаг.
Так, несмотря на то, что эксцентричная политика президента США Дональда Трампа привносит волатильность на биржу, американский рынок акций с начала года вырос на 5,5%, показав лучшую динамику среди развитых рынков. При этом чистый приток средств от индексных фондов в США уже превысил $120 млрд
Также увеличиваются вложения российских банков и в другие страны, с которыми у нас, судя по заявлениям политиков, не самые лучшие отношения.
Так, активы российских банков в Соединенном Королевстве, по данным на 1 января этого года составили $13,4 млрд, а на 1 апреля выросли уже до $16,7 млрд
«Лондон — крупнейший международный финансовый центр, через который проходит 80% инвестбанковских операций мира, огромное количество сделок по купле-продаже иностранной валюты и облигаций, поэтому отказаться от таких вложений сложно», — поясняет Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».
Иностранные активы на 1 апреля этого года составили в Германии — $8,5 млрд, Австрии — $6 млрд, в Италии –$2,7 млрд
«В условиях санкционных рисков сосредоточение банковских активов на западе не самая удачная стратегия российской банковской системы», — говорит Анастасия Соснова.
Судя по статистике ЦБ, несмотря на наступление на офшоры по всему миру, российские банки продолжают активно пользоваться их услугами — так, у нас много как активов российских банков в офшорных территориях, так и обязательств.
Так, больше всего обязательств российские банки имеют перед Люксембургом — $23,9 млрд
«Люксембург — один из банковских центров Европы и мира. Развитая финансовая инфраструктура, выгодные и лояльные условия заимствования привлекают сюда российские банки», — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
Больше всего иностранных активов наших банков сосредоточено на Кипре — $47 млрд
Впрочем, как отмечает Гойхман, за год сумма, которую российские банки хранят на Кипре, сократилась на 8,3%.
«Это может свидетельствовать, в частности, и о результатах противодействия государств выводу средств в офшоры, и об опасениях международных санкций и блокировки счетов», — поясняет эксперт.
Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. Как выяснила «Газета.Ru», с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставляют закрыть счета.
Также активно мы вкладываем в Ирландию (активы на сумму $18 млрд), в Нидерланды ($12 млрд), в Джерси ($10 млрд).
«Статистика Центробанка отражает объём транзакций с субъектами, чей бизнес зарегистрирован в соответствующих юрисдикциях. Тут требуется поимённая расшифровка кредиторов/дебиторов, а в противном случае может оказаться, что это одни субъекты РФ, находящиеся в офшорах, задолжали другим субъектам РФ, находящимся по месту их юридических адресов», — поясняет неоднозначную статистику Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Отдаст ли Венесуэла долги России

В статистике ЦБ показывает сумму обязательств российских банков перед Венесуэлой — на 1 апреля этого года она составила $637 млн, тогда как на 1 апреля прошло года — $341 млн  Данных ЦБ о российских активах в Венесуэле Банк России не разглашает.
В Центробанке «Газете.Ru» отказались пояснять, с чем связан рост обязательств российских банков.
Между тем эксперты высказывают различные точки зрения.
«В прошлом году российское правительство реструктурировало долг Венесуэлы на сумму порядка $3 млрд и продолжает поддерживать страну. При этом часть помощи может оформляться в виде обязательств», — предполагает Алексей Калачев, аналитик «Финам».
Кроме того, эксперт считает, что это может быть часть финансовых резервов венесуэльского правительства, выведенных на всякий случай в Россию.
За счет средств, предоставленных Венесуэле, страна закупает у России военную технику: истребители «Сухой», вертолеты, танки и автоматы Калашникова, а для оплаты используются средства Венесуэлы, размещенные в российских банках, предполагает в свою очередь начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
При этом эксперты считают, что, учитывая ситуацию в Венесуэле, вариантов с расплатой по долгу перед Россией не просматривается.
«Ситуация в Венесуэле критическая: в стране уже пообещали миллионную инфляцию, а внешний долг Венесуэлы перед кредиторами составляет $150 млрд», — комментирует аналитик Алор Алексей Антонов.
В ближайшей перспективе никаких вариантов с расплатой по долгу не просматривается, отмечает Рожанковский.
«Венесуэла не единственная благотворительная история для России. Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия списала выданные Советским Союзом долги с похожей формулировкой: «поскольку эти суммы всё равно не помогли бы в решении нынешних проблем». Россия в совокупности простила долги внешнего мира по отношению к СССР на сумму $140 млрд», комментирует эксперт.
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