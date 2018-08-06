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Минэкономразвития предлагает учитывать увеличение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
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Минэкономразвития предлагает учитывать увеличение НДС в тарифах на услуги ЖКХ 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.
"Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций", — сказали газете «Известия» в пресс-службе министерства.
Кроме того, в Минстрое изданию подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года обсуждается, а также заявили, что если не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки.
В ФАС, которая принимает решения об индексации тарифов, газете также заявили, что идет обсуждение этого вопроса, и отказались от других комментариев.
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