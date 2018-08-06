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В России уничтожено свыше 26 тысяч тонн санкционной продукции
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В России уничтожено свыше 26 тысяч тонн санкционной продукции 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
За период с 6 августа 2015 года по настоящее время Россельхознадзором выявлено свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции. Об этом заявило ведомство на своем официальном сайте. Из общего количества запрещенной к возу на территорию России львиная часть — 24,9 тысячи тонн — составляет растительная продукция и около тысячи тонн — животноводческая.
При этом, как сообщили в ведомстве, за время действия ответных санкций было уничтожено более 26 тысяч тонн продукции, которая незаконно ввозилась из стран, попавших в российский «черный список». Из фруктово-овощной линейки, попавшей под ликвидацию, основную часть (около 25 тысяч тонн) составили польские яблоки и турецкие томаты. Из животноводческой — молочная продукция.
Напомним, что продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года — Украина. В июне текущего года запрет был продлен до 2019 года.
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