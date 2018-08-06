В России уничтожено свыше 26 тысяч тонн санкционной продукции

За период с 6 августа 2015 года по настоящее время Россельхознадзором выявлено свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции. Об этом заявило ведомство на своем официальном сайте. Из общего количества запрещенной к возу на территорию России львиная часть — 24,9 тысячи тонн — составляет растительная продукция и около тысячи тонн — животноводческая.

При этом, как сообщили в ведомстве, за время действия ответных санкций было уничтожено более 26 тысяч тонн продукции, которая незаконно ввозилась из стран, попавших в российский «черный список». Из фруктово-овощной линейки, попавшей под ликвидацию, основную часть (около 25 тысяч тонн) составили польские яблоки и турецкие томаты. Из животноводческой — молочная продукция.