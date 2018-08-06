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Пекин может ввести пошлины на американский СПГ
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СМИ: Пекин может ввести пошлины на американский СПГ 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Reuters
Пекин готов ввести импортные пошлины в 25% на сжиженный газ из США, что воспринимается как давление на Вашингтон, который провозгласил энергетическое доминирование одной из целей внешней политики. Об этом сообщает сайт газеты «Коммерсантъ».
Пекин 3 августа подготовил список американских товаров с объемом импорта в $60 млрд, на которые будут введены пошлины, если Вашингтон сделает это в отношении своего списка китайского импорта на $200 млрд В этот список КНР включила и сжиженный газ.
На рынке считают эффект пошлин для рынка в краткосрочной перспективе незначительным. Но, если пошлины сохранятся надолго, это даст преимущество другим поставщикам газа в Китай, в том числе России, и снизит интерес инвесторов к новым СПГ-проектам в США.
Собеседник издания в западном инвестбанке отмечает, что позиция Китая может стать «последним гвоздем в крышку гроба» следующей волны СПГ-проектов в США общим объемом примерно 100 млн тонн. По ним нет инвестрешений, так как их экономика под вопросом, но пока инвесторов поддерживали надежды на бурный рост спроса на СПГ в середине 2020-х годов.
«Но если крупнейший новый потребитель СПГ в мире не хочет покупать ваш газ, который и так проходит на рынок только как замыкающий поставщик, то у вас проблемы», — заключает собеседник «Коммерсанта».
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