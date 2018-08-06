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Россельхознадзор отчитался об уничтожении 27 тысяч тонн санкционных продуктов
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Россельхознадзор отчитался об уничтожении 27 тысяч тонн санкционных продуктов 

Говорит Москва 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Такой объём санкционных товаров был уничтожен за три года с момента, когда был принят закон о контрсанкциях.
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