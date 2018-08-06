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Путин подписал масштабные поправки в Налоговый кодекс
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Путин подписал масштабные поправки в Налоговый кодекс 

Время бухгалтера 6 часов назад
В пятницу прошлой недели развеялись надежды отечественных компаний. Дело в том, что глава страны подписал ряд важнейших поправок в налоговое законодательство, среди которых повышение ставки НДС до 20 процентов (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ).
Однако есть и положительные налоговые коррективы (Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ), в частности:
движимое имущество освобождается от налога;
срок «камералки» сократили с трех до двух месяцев;
увеличен срок для подачи в ИФНС документов по сделке;
количество контролируемых сделок сократят;
при передаче имущественных прав авансовый НДС можно будет принять к вычету;
экспортерам станет проще удостоветить нулевую ставку НДС.
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