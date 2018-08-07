Российский газ стал головной болью для Меркель

Конец дружбе: российский газ является проблемой для Германии

Десятилетиями трубопровод «Дружба», который поставлял нефть из России в Европу, грел немецкие дома даже в наиболее темные дни холодной войны. Но новая труба, через которую Москва собирается поставлять свой газ напрямую в Германию, строится не ради дружбы. Она вбивает клин между Берлином и его союзниками. Ситуация превращается в головную боль для канцлера Ангелы Меркель.

С точки зрения президента США Дональда Трампа , «Северный поток — 2» — это «кошмарный» проект, который сделает Берлин еще более зависимым от российских энергоносителей. Украина, которая борется против агрессии России, боится, что новый газопровод позволит Кремлю отрезать ее от стратегически важного бизнеса — транзита.

Все это происходит в непростые времена для Меркель. На фоне того, как трансатлантический союз приходит в упадок, а Россия и Китай становятся все более агрессивными, она понимает, что Германия должна взять на себя роль лидера в Европе. «Глобальный порядок под давлением. Это вызов для нас. Ответственность Германии растет. У нас появилось больше работы», — сказала Меркель в прошлом месяце.

В апреле она наконец признала «политический характер» проекта «Северный поток — 2», который до того она называла сугубо коммерческим. Большинство стран Европы хотят, чтобы Германия делала больше для европейского влияния и защиты восточных соседей, которые нервничают из-за агрессии России. Но позволить России продавать Германии газ в обход Украины значит делать как раз обратное, лишая Киев дохода от транзита и делая его, а также Польшу, Литву, Латвию и Эстонию более уязвимыми к перебоям с поставками газа.

«Ценой будет еще большая потеря доверия стран Балтии, Польши и Украины. Мы немцы всегда говорили, что сохранение целостности Запада — это наш «гравитационный центр». Но подход к России успешно увел Германию, по крайней мере в сфере энергетической политики, с этой орбиты западной солидарности», — сказал союзник Меркель и член парламентского комитета по иностранным делам Германии Родерих Кисеветтер.

Многие аналитики говорят, что бизнес-обоснования у «Северного потока — 2» почти нет. Другой газопровод уже соединяет Россию и Германию через Балтику. Новая «труба» удвоит мощность, но будущий спрос вызывает сомнения. Партнеры Меркель по парламентской коалиции из Социал-демократической партии, которые привержены к идее сближения с Москвой, поддерживают проект газопровода. Проблема, в конце концов, разделила политический класс в Берлине.

По словам аналитика Центра изучения европейской политики Маргариты Ассеновой, России не нужен «Северный поток — 2» для увеличения поставок в Европу. Она может сделать это через существующую ГТС в Украине. Но несмотря на протест европейских партнеров Вашингтона и партии Меркель, проект «Северного потока — 2» не закрыт. Немецкие дипломатические амбиции подорвала жестокая бизнес-логика.