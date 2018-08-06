На Украине нашли способ отказаться от российского газа

Гройсман посоветовал украинцам потреблять меньше газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам потреблять столько газа, сколько добывается в стране, чтобы избежать его покупки, в том числе у России.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем», — написал Гройсман в Facebook.

В качестве одной из мер по реализации замысла, Гройсман назвал продолжение программы «Теплые кредиты», в рамках которой уже выделено 19 тыс. займов на сумму 585 млн гривен (около 1,4 млрд рублей).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна отказаться от импорта газа и прекратить преклоняться из-за него перед Москвой.