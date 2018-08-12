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На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»
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На Украине признали «Северный поток — 2» экономическим проектом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
"Северный поток — 2" является экономическим проектом, а Украина должна думать, как модернизировать свою газотранспортную систему. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
По его словам, этот газопровод это "чисто экономический проект, который выгоден Европе".
"Это не троянский конь, а чисто экономический проект, который выгоден Европе и, прежде всего, Германии. Тут уже дискуссия должна идти не о том, будет или не будет строиться "Северный поток — 2", а надо вырабатывать стратегии, каким образом Украина может заполнить свой транзитный потенциал после запуска "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока", — считает Скаршевский.
Кроме того, эксперт отметил, что после запуска этих газопроводов, чья совокупная пропускная способность составляет 85 миллиардов кубометров газа в год, Украина может почти полностью потерять свой транзитный потенциал, а в финансовом плане потери составят от двух до трех миллиардов долларов в год.
По мнению Скаршевского, в связи с серьезным снижением транзита Украина также столкнется с проблемой поставки газа внутренним потребителям.
"Потери будут измеряться не только в деньгах, тут еще технический аспект. Сможет ли Украина без этого транзита поставлять газ потребителям внутри страны? Потому что будет снижено давление в трубе, а вся газотранспортная система Украины создана под большие объемы газа и высокое давление", — сказал эксперт.
Таким образом, считает Скаршевский, Украине нужно серьезно задуматься над инвестированием в свою газотранспортную систему и ее модернизацией, но сейчас власти даже не думают над этим вопросом.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.
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