Ещё
Украинцам пообещали рост зарплат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.52
$
63.80
73.42
73.74
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.82
+0.11 Золото
1210.18
+0.19 РТС
1137.08
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1548
–0.0144
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Премьер Украины пообещал увеличить среднюю зарплату в 2018 году 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины является повышение средней зарплаты, которая по итогам года может увеличиться на четверть, до 10 тысяч гривен (370 долларов), сообщил премьер Владимир Гройсман.
"Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тысяч гривен (296 долларов — ред.)", — приводит в понедельник слова Гройсмана пресс-служба кабмина на своем сайте.
Он отметил, что достижению такой цели способствует вся экономическая политика правительства — в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.
"У нас цель одна — Украина должна быть сильной", — подчеркнул глава правительства.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями173
Молодая семья состарилась в очереди на жилье40
Власти хотят денег от миллионов россиян841
«Россия возобновила собственное производство»15
Росстат обрадовал россиян4
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение