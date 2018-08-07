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Производство химпродуктов в Нижегородской области за шесть месяцев выросло на 40%
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Производство химпродуктов в Нижегородской области за шесть месяцев выросло на 40% 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Рост производства химических продуктов предприятиями Нижегородской области за первое полугодие 2018 года составил 40%. Об этом ТАСС во вторник сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"За первое полугодие в производстве химических веществ и химических продуктов был зафиксирован наибольший прирост объемов производства продукции по сравнению с прошлым годом — почти 40%", — заявил он, отметив, что промышленные предприятия продолжают развиваться, реализуют инвестиционные проекты, крупные заказы, открывают производства и обновляют оборудование.
По его словам, нижегородская химпродукция востребована за рубежом, что дает хорошую базу для выполнения задачи по увеличению объемов несырьевого экспорта. «В 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие», — добавил Никитин.
По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил $1,59 млрд, в 2016 — $1,99 млрд, в 2017 году — $2,99 млрд
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