Путин поддержал создание в Воронежской области ОЭЗ

Президент России Владимир Путин 7 августа встретился с и.о. губернатора Воронежской области Александром Гусевым . Как сообщается на сайте Кремля, на встрече обсуждалось создание в регионе особой экономической зоны.

«У нас все показатели превышают и общероссийские, и показатели прошедшего года за исключением одного, он на грани: это привлечение инвестиций», — заявил Гусев.

Он напомнил, что в регионе завершился крупный инвестпроект по строительству двух блоков атомной станции в Нововоронеже. Губернатор попросил разрешения на создание особой экономической зоны в Воронежской области, которая будет связана с радиоэлектроникой и позволит запустить новые проекты.

Гусев добавил, что местный концерн «Созвездие» занимается оснащением армии, но переходит на гражданскую продукцию. По мнению главы региона, предприятие сможет заниматься производством комплектующих для атомной промышленности.

По расчетам воронежских властей, за четыре-пять лет в области может появиться до 15 предприятий с общим объёмом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Новые предприятия позволят создать около трех тысяч рабочих мест. В Воронежской области уже есть подходящая земля и инженерная инфраструктура.

Путин напомнил, что ранее было решено не открывать новые экономические зоны, но воронежский проект продуман, хорошо подготовлен и может поддержать экономику региона. Президент пообещал поддержать предложение Гусева.