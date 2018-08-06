Индия отложила введение ответных пошлин на товары из США

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Индия отложила введение ответных пошлин на некоторые американские товары на следующий месяц, оставив возможность для соглашения, которое предотвратило бы торговую войну между двумя странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Введение более высоких импортных пошлин на товары из США отложено с 4 августа до 18 сентября, сообщило министерство финансов Индии. Стороны провели встречи, чтобы ослабить напряженность в торговых отношениях, после того как Вашингтон ввел более высокие пошлины на продукцию, поставляемую из Индии.

Индия включила в список товаров, которых коснутся ответные пошлины, нут, чечевицу, грецкие орехи, миндаль, яблоки, борную кислоту, диагностические реагенты, детали труб и ряд других металлических изделий.

Страна считает, что введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно нарушает правила мировой торговли и наносит ущерб индийскому экспорту.

У Индии был профицит торговли с США в размере $25 млрд в 2017 году, показывают данные, собранные Bloomberg

Вашингтон указал на это как на одну из причин для того, чтобы назвать Индию потенциальным валютным манипулятором.

Между тем, растет напряженность в торговых отношениях между США и Китаем.

Как сообщали «Вести. Экономика», по данным источников Bloomberg, власти США намерены предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд

Ранее речь шла о введении 10%-х пошлин на дополнительный расширенный список товаров и услуг. Однако теперь администрация Трампа хочет усилить давление на Китай, чтобы вернуть Пекин за стол переговоров.