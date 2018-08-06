Times: Лондон намерен увеличить расходы на оборону на $1 млрд

ЛОНДОН, 6 августа. / ТАСС /. Правительство Великобритании намерено увеличить в 2018-2019 финансовом году (завершается в марте) расходы на нужды вооруженных сил на £800 млн (более $1 млрд), однако отказывается от обязательств на этот счет в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

По ее данным, £800 млн были предоставлены минобороны в марте (2017-2018 финансовый год). Такая же сумма выделяется на текущий 2018-2019 финансовый год.

Ранее комитет Палаты общин по обороне проинформировал о том, что оборонному ведомству королевства необходимы £17 млрд ($22,5 млрд), чтобы те могли адекватно реагировать на весь спектр угроз. Комитет призвал британское правительство повысить военные ассигнования до уровня «примерно в 3% ВВП, которого Соединенное Королевство еще придерживалось в середине 1990-х годов». Подобное увеличение, как считает глава комитета Джулиан Льюис, позволит «создать устойчивую основу для оборонной стратегии с целью отражения новых угроз и ликвидации финансовых „черных дыр“. » [Поддержание] обороноспособности постоянно называют первой обязанностью правительства", — отметил он.

Около 50 парламентариев заявили о решимости выступить против курса кабинета в военной области, если он не найдет дополнительные средства на нужды ВС. Рост ассигнований необходим, по их словам, в первую очередь для повышения способности ВС отслеживать и противодействовать подлодкам противника, вести огонь с фрегатов и эсминцев крылатыми ракетами, а также развертывать боевые подразделения в период конфликтов.

Речь идет о «значительном разрыве между планируемым и реальным», констатируют эксперты, которые предупредили, что нехватка средств может превысить в ближайшее десятилетие £20 млрд Речь идет о дополнительных расходах, превышающих обнародованный ранее бюджет на этот же период в размере £178 млрд (почти $241 млрд).