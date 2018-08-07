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Половина россиян намерены работать на пенсии
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ФОМ: Половина россиян намерены работать на пенсии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Больше половины россиян (54%) хотят продолжить работать после выхода на пенсию, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным социологов, лишь 19% опрошенных не собираются работать на пенсии, а 23% затруднились ответить передает РИА «Новости». При этом 1% респондентов сказали, что уже на пенсии, а 2% заявили, что «уже на пенсии и не работают».
Среди не находящихся на пенсии опрошенных, 49% рассказали, что планируют откладывать деньги на старость. Из них 21% уточнили, что начнут это делать не раньше, чем через 10 лет, а 20% собираются заняться этим в ближайшие годы. Уже откладывают деньги 8% опрошенных.
Опрос «ФОМнибус» проводился 28-29 июля в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. О методе опроса не сообщается.
Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Инициатива кабмина одобрена в первом чтении. По ней предусматривается увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.
Также обещано доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.
Напомним, 20 июля президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.
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