ФОМ: Половина россиян намерены работать на пенсии

Больше половины россиян (54%) хотят продолжить работать после выхода на пенсию, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным социологов, лишь 19% опрошенных не собираются работать на пенсии, а 23% затруднились ответить передает РИА «Новости» . При этом 1% респондентов сказали, что уже на пенсии, а 2% заявили, что «уже на пенсии и не работают».

Среди не находящихся на пенсии опрошенных, 49% рассказали, что планируют откладывать деньги на старость. Из них 21% уточнили, что начнут это делать не раньше, чем через 10 лет, а 20% собираются заняться этим в ближайшие годы. Уже откладывают деньги 8% опрошенных.

Опрос «ФОМнибус» проводился 28-29 июля в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. О методе опроса не сообщается.

Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Инициатива кабмина одобрена в первом чтении. По ней предусматривается увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также обещано доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.