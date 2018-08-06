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Греции прислали последний кредит
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Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 миллиардов евро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Европейский механизм стабильности (ESM) перечислил Греции последний транш кредита в 15 миллиардов евро из программы внешней финансовой помощи, говорится в сообщении ESM.
"Сегодня ESM перечислил пятый и последний транш (своей) финансовой помощи Греции на сумму 15 миллиардов евро. Из этого транша 9,5 миллиарда евро будет использовано на формирование буфера ликвидности Греции, а 5,5 миллиарда евро пойдет на обслуживание долга", — говорится в релизе.
После этого транша размер греческого буфера ликвидности составит 24 миллиарда евро. Эта сумма будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение 22 месяцев после ее долгожданного выхода из программы внешней финпомощи 20 августа текущего года.
Греция получает финпомощь с 2010 года, это последняя страна еврозоны, которая не могла освободиться от внешней поддержки, начатой на фоне глобального экономического кризиса. Одной из целей программ финпомощи было возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели и их, следовательно, пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Сейчас идет третья программа помощи, именно она должна завершиться в августе.
Третья программа помощи была согласована в августе 2015 года общим объемом до 86 миллиардов в виде кредитов ESM. Этот стабфонд, с учетом последнего транша, выдал Греции за время действия третьей программы 61,9 миллиарда евро, отмечается в сообщении.
При этом с учетом и предыдущих программ для Греции, где от еврозоны ее кредитовал предшественник ESM — EFSF, страна получила от этих двух европейских фондов стабильности около 204 миллиардов евро. Эти два фонда являются теперь крупнейшими кредиторами страны.
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