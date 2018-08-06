Россия в январе — июле увеличила импорт товаров на 11,9%

МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Россия в январе — июле 2018 года увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 11,9%, до $120,67 млрд Об этом говорится в сообщении ФТС.

В июле в годовом выражении импорт вырос на 1,4% и составил $18,11 млрд

В июле наблюдался рост закупок текстильных изделий и обуви на 25,1%, химической продукции — на 3,9%. При этом ввоз машиностроительной продукции снизился на 5,5%, а продовольственных товаров и сырья для их производства — на 2,5%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт молочных продуктов на 30,6%, мяса птицы — на 22,8%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 16,2%, сахара — на 4,7%, рыбы и морепродуктов — на 4,6%. Вместе с тем, ввоз овощей в июле по сравнению с прошлым месяцем сократился на 52,4%, свинины — на 19,8%, фруктов и орехов — на 17,1%, зерновых культур — на 2,3%.

Импорт товаров химической промышленности в отчетном периоде увеличился за счет роста поставок парфюмерно— косметических товаров на 9,6%, полимеров и каучука — на 7%, продукции органической и неорганической химии на 4,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 3,2%, фармацевтической продукции на 3,2%.

Среди текстильных изделий и обуви выросли закупки обуви на 38,8%, текстильной одежды — на 33,2%, химических нитей — на 22,3%, хлопка — на 20%, трикотажной одежды — на 16,7%, текстильных материалов — на 7,2%, готовых текстильных изделий — на 1,6%. Вместе с тем поставки химических волокон снизились на 10,4%.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки летательных аппаратов на 48,4%, средств наземного транспорта — на 3,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 1%. При этом увеличились поставки судов и плавучих средств на 16,8%, железнодорожных локомотивов — на 4,8%, механического оборудования — на 1,3%.