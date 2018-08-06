МЭР предложило проиндексировать тарифы с января вместо июля

Минэкономразвития считает, что тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году можно проиндексировать с 1 января, а не с 1 июля, что позволит синхронизировать их с повышением НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом министерство прорабатывает размер индексации тарифов, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало 4%.