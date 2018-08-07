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Тимошенко нашла спасителей Украины от краха
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Тимошенко рассказала, кто держит экономику Украины «на плаву» 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Экономику Украины удерживают на плаву те украинцы, что работают за границей. Такое мнение выразила лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По ее данным, такие люди перечисляют своим родным около 5 миллиардов евро в год. «И это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор „реформам“ и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко на своей станице в социальной сети Facebook.
В то же время она раскритиковала власти страны. По ее словам, их совершенно не заботит сложившаяся ситуация, зато они могут объяснить что угодно чем угодна, при этом ничего не меняя. Так, плохие дороги объясняются особенностями ландшафта и сдвигами грунта, задержка пенсий — разрывами платежей, коррупция несовершенством законодательства, инфляция — летней жарой или дождями.
При том украинское руководство «не в состоянии объяснить, почему власти живут все лучше и лучше, а простые люди все хуже и хуже», «почему на ТВ все хорошо, а в холодильнике не очень», почему проведено «144 реформы, а результата нет», отметила Тимошенко. Она также предложила представителям власти самим отправиться на заработки за границу.
Этот пост она опубликовала вскоре после того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.
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