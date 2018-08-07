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Подсчитана стоимость перехода РФ к цифровой экономике
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Подсчитана стоимость перехода России к цифровой экономике 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Предварительный бюджет программы «Цифровая экономика Российской Федерации» оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей. Об этом говорится в проекте документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа, сообщает РБК.
По информации издания, бюджет рассчитывался в июне 2018 года, и к моменту внесения финальной версии документа может быть скорректирован. Указанная сумма может как увеличиться, так и сократиться.
Правительство России должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. Документ будет создаваться на основе утвержденной в июле 2017 года одноименной программы. В нее входило пять направлений, бюджет которых должен был составить больше 500 миллиардов рублей. В процессе преобразования программы в нацпрограмму число направлений увеличится.
За реализацию «Цифровой экономики» отвечают Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс и другие ведомства.
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