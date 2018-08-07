Без хлеба и зрелищ. Украинцам предрекают рост цен на главный продукт

Июльская засуха и июньские дожди пагубно сказались на качестве украинского зерна. Крупные сельхозпроизводители жалуются на то, что, несмотря на ранний старт уборочной кампании, завершить уборку в июле аграриям помешала погода — почти три недели на большей части территории Украины продолжались дожди.

За этот период выпало почти треть годовой нормы осадков, что привело к задержке сбора и существенному ухудшению качества урожая.

В целом же, по данным украинского министерства агрополитики, по состоянию на 1 августа необмолоченными остаются более 1,5 млн га пшеницы, что оценивается в 6,5 млн т зерна в полях. По мнению участников рынка, эти объемы, скорее всего, будут собраны как "неклассная пшеница". «Зеленая волна» сорняков, которая накроет посевы после обильных осадков, создаст существенные трудности при обмолоте зерновых комбайнами и увеличит уровень засоренности партий зерна.

Таким образом, на рынке возникла угроза дефицита продовольственного зерна, что может повлиять на цену муки и хлебобулочных изделий. Ведь для производства хлеба, по оценкам аграриев, используется чистое зерно с влажностью 14-16%. А достичь таких показателей в этом сезоне непросто. По некоторым оценкам, по качеству украинские аграрии потеряли треть урожая пшеницы, а это очень много. Украинские хлебопеки тут же заговорили о дефиците качественного зерна для производства муки, и, соответственно, хлебобулочных изделий.

Производители хлеба попросили Кабмнет министров Украины ввести квотирование экспорта продовольственного зерна из страны. Аргументация проста — это необходимо для стабильного обеспечения украинцев хлебом в этом и следующем году, до получения нового урожая. Объем желаемых квот участниками хлебопекарского рынка не уточняется, однако судя по риторике, они будут стартовать в переговорах с позиций 100% перекрытия экспорта продовольственной пшеницы. В прошлом сезоне ее было экспортировано из Украины 10 млн тонн, включая эквивалент в муке.

«Если не принять решение о запрете на вывоз продовольственной пшеницы второго и третьего класса, будет коллапс. Потому что продовольственную пшеницу вывезут за август, сентябрь и октябрь, и к ноябрю Украина останется без нее. А то, что останется, будет стоить на 20-30% дороже мировой цены», — цитируют украинские СМИ учредителя одного из крупнейших производителей хлеба на Украине — холдинга «Кулиничи» Владимира Мисика.

По его мнению, решение следует принять в максимально сжатые сроки, в течении двух недель, иначе ситуация на рынке выйдет из-под контроля и цена на хлеб подскочит на 30-40%. Он утверждает, что правительство проинформировано об этой проблеме и теперь должно сделать выбор — «квоты или рост цен на хлеб в предвыборный год».

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в свою очередь планы введения квот не подтверждает. Речь идет только о декларативном документе — меморандуме, который ведомство подписывает с участниками рынка уже несколько сезонов подряд. Единственное видимое отличие — в этом году, учитывая ряд внешних и внутренних факторов, в документе планируется уже на старте сезона закрепить прогнозный объем экспорта продовольственной пшеницы, в то время как раньше это цифровое дополнение к меморандуму появлялось не раньше октября.

«Мы подпишем с зернотрейдерами традиционный документ, в котором отметим прогнозируемые объемы экспорта. Но учитывая особую ситуацию на внешних зерновых рынках, в этом году мы решили приблизить подписание текстовой части меморандума (без указания прогнозного уровня экспорта — ред.) и цифровой (приложение с указанием этого показателя — ред.)», — говорится в сообщении Минагропрода.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае

Само предположение, что Украина может ввести ограничение на экспорт, вызвало скачек цен на международных рынках. Из-за неправильного перевода новости о лимитах, прописанных в меморандуме между министерством и экспортерами, на мировой рынок пошел месседж, что Украина вводит квотирование. Из-за этого цена на мировом рынке подскочила на 7%, но откатилась назад после того, как эти слухи были опровергнуты. Не исключено, что слухи о введении квотирования экспорта могли использоваться для раскачивания цены на рынке зерна.

«Цены на сельскохозяйственном рынке фактически опираются на мировые цены. Не может мировая цена слишком отличаться от цены в Украине. Основное отличие — это транспортные затраты, и не более того. Если говорить именно об этом рынке и рассусоливания по поводу «введем — не введем квоты», то не мешало бы прочитать соглашение подписанное Украиной соглашение ВТО. Там очень четко говорится о том, что квоты в данном случае запрещены. А если хлебопеки чего-то хотят, то возникает логичный вопрос, зачем же Украина подписывала соглашение в таком виде? Так что введение квот на экспорт зерна для Украины невозможно. Плюс Украина должна помнить, что она подала более 150 позиций для обсуждения ВТО, когда пыталась пересмотреть тарифы по товарам, что вызывало просто недоумение в Женеве. А сейчас еще на фоне всего этого мы в ВТО умудрились проиграть кейс России. Поэтому сейчас не лучшее время думать по поводу квот и снова делать какие-то подвижки, которые явно проигрышные. И как можно выиграть, если это запрещено в рамках организации. Что же касается того, что хочет внутренний рынок, то об этом нужно было думать раньше: если хотели закрытую экономику, нужно было двигаться по пути закрытой экономки», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру украинский экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.