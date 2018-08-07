Сжечь и закопать: четыре года мать без сыра

Около 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции (мяса, рыбы, сыра, овощей и фруктов) было закопано и сожжено по указу президента о введении в России продэмбарго. Об этом отчитался Россельхознадзор . Ведомство не только отлавливает «санкционку» на пару с пограничной службой, но и тратит миллионы рублей на ее уничтожение. В гастрономическом противостоянии Запада и России не выиграл никто, а проиграл бизнес по обе стороны госграницы и, в первую очередь, граждане.

Россельхознадзор в понедельник отчитался, как исполнятся указ президента о введении ответного продовольственного эмбарго на экономические санкции западных стран. (официальное название указа — «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». Итог впечатляет. Вот как выглядит «победа» ведомства:

«За 4 года действия указа президента Россельхознадзором выявлено свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции, из них 999 тонн животноводческой продукции и 26,4 тысячи тонн — растительной».

Только за последний год было выявлено свыше 350 тонн незаконно ввезенных продовольственных товаров животного происхождения и 7,5 тысячи тонн продукции растительного происхождения, говорится в отчете ведомства.

Основной поток запрещенной продукции, уточняет ведомство, поступает в Россию со стороны Белоруссии и Казахстана, не поддержавших ответное российское эмбарго. Россельхознадзор неоднократно жаловался на то, что призывал компетентные органы этих стран к совместной работе по пресечению нелегального ввоза продуктов питания. Но безуспешно.

«Белорусские» киви, лосось и пармезан с переклеенными этикетками европейских стран-производителей продолжают поступать в Россию. Считается, что руководство Белоруссии неофициально поощряет реэкспорт запрещенных продуктов из Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже поручал силовым ведомствам своей страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта , мешающего реэкспорту.

Поймали немецкого шпика и сожгли

К очередной годовщине указа президента о продэмбарго активизировали борьбу с санкционкой едва ли не все региональные подразделения Россельхознадзора. В Подмосковье в июле отловили немецкого шпика — партию замороженной соленой свинины, произведенной в ФРГ, весом 21,3 тонны. Согласно немецким ветеринарным сопроводительным документам, шпик должен был следовать в Казахстан транзитом через Белоруссию и РФ. Но не прошел.

Масштабы уничтожения запрещенных продуктов поражают воображение. Например, в одной только Новгородской области на август назначен очередной аукцион по сжиганию и захоронению запрещенных продуктов. На эту процедуру выделено 200 тысяч рублей.

Под утилизацию пойдут продукты, произведенные в США, ЕС , Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне.

Владимир Путин подписал указ об ответном продэмбарго 6 августа 2014 года, после введения санкций ЕС и США в связи с присоединением украинского Крыма к России. Во исполнение указа правительство составило перечень товарных позиций, поставки которых были ограничены: это молочная, мясная и рыбная продукция, а также овощи, фрукты и орехи, произведенные в странах, поддержавшие введение санкций против России.

Для того, чтобы граждане не забыли вкуса привычной продукции Россельхознадзор, как сообщает само ведомство, «максимально оперативно принял меры для переориентации российских импортеров на сотрудничество с производителями продукции в странах СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки».

Впрочем, заместить качественную европейскую продукцию по всем запрещенным направлениям не удалось до сих пор. Например, по мясу и мясопродуктов.

«По премиальным, то есть самым дорогим отрубам мы можем полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка хоть в следующем году. Но по всему ассортименту мы не заместим импорт и в течение десяти лет», — говорил в апреле 2015 года в интервью «Газете. Ru» глава Национального мясного союза Сергей Юшин.

Грызи и жуй назло Путину

Наиболее заметным после введения ответного эмбарго России стало исчезновение с прилавков магазинов польских яблок. Они были не очень вкусные, но продавались круглый год по сравнительно низкой цене. Польша поставляла в Россию 1,2 млн тонн яблок в год. Все эти сотни тонн после введения Москвой контрмер стали гнить на складах.

Среднестатистический поляк съедает в год 14 кг яблок. Не так много. На волне патриотизма поедание яблок выросло, но не стало решением проблемы. В соцсетях Польши в 2014 году звучали призывы доказать России, что польские яблоки имеют высокое качество, что нужно сплотиться в борьбе за сохранение яблочного сада.

«Ешь яблоки назло Путину», — призывала издание Gazeta Wyborcza, отмечая, что эмбарго со стороны России — это большая политика.

В условиях отсутствия конкуренции отечественные сельхозпроизводители воспрянули духом и взвинтили цены. После изъятия европейского импорта удар по ценам на продовольствие стал по силе вторым неприятным следствием введения эмбарго. Правительственные чиновники при этом утверждали, что «мониторят ситуацию» и скачка цен не допустят.

Ситуация на потребительском рынке не выйдет из-под контроля, можно контролировать товарные запасы, остатки на складах, обещал сразу после введения продэмбарго, в сентябре 2014 года тогдашний вице-премьер и куратор АПК Аркадий Дворкович . В новое правительство он не вошел.

Фиг им и все!

Премьер Дмитрий Медведев также провел несколько резонансных кампаний по поддержке президентского указа. Осенью 2015 года он нагрянул с проверкой в один из гастрономов и под прицелом телекамер поинтересовался ценами, а также тем, нет ли на прилавках запрещенной к ввозу съестной продукции. Убедившись, что россиянам не продают ничего из запрещенного импортного, премьер завершил шопинг в хорошем расположении духа.

Отмена эмбарго обсуждалась как часть антикризисного плана правительства, но так ею и не стала. Санкции и контрсанкции в итоге добавили к росту цен на продовольствие в России как минимум 1 п.п., подсчитал тогда ЦБ РФ . За четыре прошедших года отношение к санкциям и контрсанкциям среди российской правящей элиты претерпело существенные изменения: от шапкозакидательства и полного отрицания «вреда санкций» для экономики до желания судиться в рамках ВТО со странами, их поддержавшими, и поиска компромисса.

Но по большому счету отношение к проблеме санкций и контрмер не меняется. В Кремле считают неприемлемым санкционное давление на Россию, но уверены в адекватности ответного эмбарго на ввоз импортной продукции. Президент Владимир Путин, комментируя итоги саммита БРИКС-2016, заявил, что нет необходимости отменять контрсанкции в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» . Путину был задан вопрос о возможности смягчения ответных санкций России против тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Это было бы на пользу и гражданам и бизнесу. По обе стороны госграницы. Ответ был такой: «Фиг им!»

Был только один ответ жестче этого. Когда, однажды, соседи из стран Балтии попытались высказать территориальные претензии и потребовали компенсауии за «годы советской оккупации». «Пыталовский район Псковской области? От мертвого осла уши им, а не Пыталовский район», — отреагировал Путин.

По словам Путина, Запад ввел санкции не с целью решения каких-то проблем, а для сдерживания России. «Цель этих санкций не в том, чтобы что-то решить, а чтобы сдержать укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Эта цель не будет достигнута», — подчеркнул президент.

Эксперты не видят логики в ответных мерах российских властей.

«Государство тратит материальные ресурсы на что? На уничтожение продуктов питания! Сама по себе формулировка звучит как дурная новость», — говорит финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв Михаил.

Отношение к уничтожению продуктов, даже запрещенных к ввозу, вызывает недоумение и у Дмитрия Рылько , главы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его словам, «лучше бы бесплатно раздавать конфискованные продукты малоимущим, чем закапывать их».

Он считает, что от введения санкций Запада и ответных мер Москвы пострадал и российский бизнес и европейский. Налаженные торговые связи не восстановились ни здесь, ни там. Но естиь и хорошая новость для России.

«Возврата к исходной точке уже не будет, даже после того, когда санкции в конце концов отменят. Все-таки российские аграрии окрепли за это время и отвовали часть отечественного рынка. Хотя «заслуга» санкций в этом, возможно, минимальна», — отмечает Рылько.

Не стоит забывать, что отечественное сельское хозяйство «поднялось» еще и за счет обвала рубля.