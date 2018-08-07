США готовят удар по российским госбанкам

Санкции и российские госбанки. США «твердо намерены нанести ощутимый удар»?

Закон о новых американских санкциях, проект которого еще даже не опубликован, может иметь «серьезные последствия», предупреждают в британском Barclays.

В британском банке Barclays прокомментировали возможные новые санкции США против России. Аналитики обратили внимание на то, что они могут затронуть российские госбанки.

О новых санкциях пока можно говорить лишь в сослагательном наклонении: законопроект даже не опубликован, а вся информация — это сайт одного из сенаторов, где перечислены несколько пунктов, и публикация ТАСС — источник дал журналистам почитать текст. Но и этого хватает, чтобы напугаться.

Законодатели хотят запретить покупать новый российский госдолг, причем и облигации ЦБ , и соглашение о валютных свопах с Банком России. Если проще, то американцы хотят запретить российскому регулятору выдавать банкам деньги в долларах. Если еще проще, это запрет на использования долларов в России, дедолларизация. Плюс санкции против крупнейших госбанков, в том числе Сбербанка ВТБ . Это тоже дедолларизация со всеми ее последствиями.

«Цепная реакция превращать эти банки в изгоев. Понятно, что можно было бы каким-то образом проводить валютные операции, операции с долларами США, тем же госбанкам через какие-то подставные российские банки, но они тоже будут подпадать под санкции. Один возможный сценарий, что будет происходить, — иранский».

Иранский сценарий — это то, что происходит в республике прямо сейчас: отток капитала, ажиотажная скупка долларов, падение национальной валюты, черный валютный рынок, инфляция, валютный контроль со стороны властей.

Недавно аналитики Citigroup сообщили, что рубль может упасть на 15%, то есть до 73 рублей за доллар. Но это худший сценарий, если нерезиденты начнут массово выходить из российских бумаг. Санкции против только новой эмиссии могут ослабить нацвалюту лишь на 5%. Правда, в законопроекте сказано только о новом госдолге, но в готовом виде документ еще почти никто не видел.

Что же касается дедолларизиции, то вряд ли до этого дойдет, тем более она нанесет урон самим США, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

«Это решение может стать, я бы сказал, спусковым крючком по дедолларизации мировой экономики. Это уже такой сигнал, что американцы могут использовать свою валюту, являющийся мировой, как инструмент политического давления. Очевидно, это будет сигнал не только для нашей страны, но и для Китая, Индии».

Есть и хорошие новости. Законопроект рамочный: сначала его должны принять, после этого на нем должна появиться подпись президента, и у Трампа будет еще три месяца на то, чтобы выпустить дополнительные распоряжения по поводу того, как этот закон будут исполнять. Еще известно, что конгрессмены в апреле предлагали ввести санкции на российский госдолг, но этого не произошло — против выступил Минфин США , заявив о «негативных последствиях для глобальных финансовых рынков и компаний».

«Во-первых, это проект на первой стадии, дальше будут обсуждения, возможно, будут какие-то смягчения. Но даже если бы он был принят в текущей формулировке, он не влечет за собой автоматически введения каких-то санкций. В отношении банков там совершенно конкретно указано, что это дает право в дальнейшем легче вводить какие-то санкции. Но сам по себе этот документ не вводит эти санкции, даже если бы он был принят».

Еще не факт, что этот закон вообще примут. Сейчас нет даже графика его рассмотрения. Но британский Barclays, как пишет Bloomberg , предупредил, что последствия будут серьезными. Аналитики больше обратили внимание на возможные санкции против банков, которые могут оказаться в международной изоляции. Кстати, хватило бы санкций и против одного Сбербанка.

В Barclays тоже отмечают, что этот черновая версия законопроекта, но то, что происходит, — это свидетельство твердого намерения пойти дальше. Хотя есть шансы, что после выборов в конгресс эти намерения ослабнут.