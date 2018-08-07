Углеграфитовое производство в РФ оказалось под угрозой

Быть или не быть: почему углеграфитовое производство в России оказалось под угрозой

Отечественная углеграфитовая отрасль, вносящая весомый вклад в развитие российской промышленности, может столкнуться с системным кризисом. Это произойдет, если отменят заградительные пошлины для индийских производителей, на чем настаивают отечественные металлурги. Почему подобное развитие событий может быть опасным, попыталась разобраться «Газета.Ru»

В среду, 8 августа в Москве состоится шестое заседание Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков. Его участники обсудят наиболее чувствительные для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) препятствия на внутреннем рынке и возможные меры по их устранению.

Также на заседании подведут итоги реализации мероприятий «дорожной карты», призванной ликвидировать изъятия и ограничения на рынке Союза. Это поможет Консультативному комитету сформировать решения по устранению препятствий и впоследствии предложить для принятия вице-премьерам стран Союза.

Среди других важных тем работы комиссии — решение судьбы заградительных пошлин, которые сегодня обеспечивают сохранение рабочих мест, уплату налогов и выполнение социальной нагрузки предприятиями отечественной углеграфитовой отрасли, снабжающей высокотехнологичной продукцией российские и зарубежные предприятия сталелитейной, алюминиевой, кремниевой, химической и атомной отраслей.

Лишь немногие экономически развитые государства имеют собственное производство углеграфитовой продукции.

В настоящее время большинство стран мира вынуждено импортировать углеграфитовую продукцию, тем самым не просто попадая в экономическую зависимость, но и по сути становясь уязвимыми с точки зрения национальной безопасности.

В России лишь треть рынка углеграфитовой продукции принадлежит отечественным производителям, остальные две трети — это импорт. Отечественное производство представлено четырьмя заводами. Три из них состоят в Группе «Энергопром», которая входит в пятерку крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции. Развитию этой отрасли в нашей стране в прошлом серьезно мешал демпинг зарубежных производителей.

Поэтому Евразийская экономическая комиссия еще 2012 году ввела заградительные пошлины в размере 16,04% для компании HEG Limited, 32,83% — для компании Graphite India Limited и прочих производителей (сверх общей импортной пошлины в 5%). Они должны были действовать до 25 января 2018 года, однако ЕЭК продлила их действие на время проведения повторного антидемпингового расследования, и исходя из предварительных данных, сделала вывод об угрозе продолжения демпинга индийских производителей графитированных электродов и причинения материального ущерба экономике стран ЕАЭС.

В ходе расследования ЕЭК установила, что индийские производители HEG Ltd и Graphite India Ltd демпинговали при поставках графитированных электродов в ЕАЭС. Демпинговая маржа превысила 50 процентов.

В начале августа этого года ЕЭК обнародовала данные повторного расследования о ввозимых из Индии электродов на территорию Евразийского экономического союза. Как следует из материалов расследования, после введения заградительных пошлин объём производства на территории Союза увеличился больше чем на 11%, объём реализации удвоился, а экспорта — снизился в 2 раза.

В целом отрасль успешно переориентировалась на внутренний рынок, хотя степень восстановления ее экономического положения специалисты по-прежнему считают недостаточной. Более того, если пошлины отменить и позволить индийским производителям вновь вернуться к демпинговым схемам, импорт графитированных электродов начнёт вытеснять отечественных производителей с рынка, что нанесёт ущерб всей отрасли.

«Торговые пошлины, тем более, когда мы видим яркий пример демпинга — это было бы правильно. Пошлины тут помогут, — уверен глава аналитического управления ГК «Альпари» Александр Разуваев. — Учитывая, что мир вошел в период торговых войн, санкций и торговых барьеров, это было бы, конечно, логично. В свое время эффект от девальвации 2014 года серьезно ударил по импорту и поддержал внутреннего производителя, но сейчас он уже сошел на нет, поэтому надо поддерживать его другими способами. Ведь раньше мы могли и через ВТО, и по другим каналам оказать давление, но сейчас, я думаю, мир уже другой».

Между тем после ужесточения экологического законодательства КНР и остановки 30% местных производителей графитированных электродов, российские металлурги столкнулись с трудностями при импорте этой продукции. Поэтому в 2017 году российские металлургии пожаловались в ФАС на Группу «Энергопром», заявляя, что компания с учетом экспортных отгрузок якобы не обеспечивает потребности внутреннего рынка на фоне дефицита ГЭ и роста цен и навязывает невыгодные контракты. ЭПМ тогда предложила металлургам длинные контракты take-or-pay с формульным ценообразованием и скидкой до 30% к спотовым ценам, пообещав увеличить мощности. Пока такие контракты есть только с Трубной металлургической компанией «Русалом» , сообщал «Коммерсант».

Стоит отметить, что металлургам были предложены объективно выгодные долгосрочные контракты с российским производителем углеграфитовой продукции. Однако они предпочли сиюминутную выгоду, лоббируя отмену заградительных пошлин для Индии и фактическую импортозависимость. При этом ориентир на Индию более чем рискован, поскольку индийские производители находятся в зависимости от поставщиков игольчатого кокса, работающих, в свою очередь, только в трёх странах: Великобритании, США и Японии. Учитывая современные тенденции мировой политики, санкции против любой из российских металлургических компаний могут быть введены в любой момент, что закономерно приведет к прекращению поставок необходимой углеграфитовой продукции.

Там, где отдельные металлургические компании усматривают препятствие в виде пошлин, отечественный производитель видит возможность для отраслевого и экономического развития.

В Группе компаний отмечают, что для укрепления самодостаточной углеграфитовой отрасли в России необходимо создание собственного производства игольчатого кокса — основного сырья для производства графитированных электродов. Сейчас в России его нет — 100% игольчатого кокса импортируется из Великобритании, США и Японии.

Для обеспечения сырьевой независимости российского производства графитированных электродов, «Энергопром» прорабатывает возможности стратегического взаимодействия с российскими нефтяными компаниями для создания производства игольчатого кокса в РФ.

В этой связи производитель настаивает на сохранении ограничений для индийских производителей графитированных электродов, тем более что такой подход вполне соответствует мировой практике. Европейский Союз еще в 2004 году ввел антидемпинговые пошлины и не планирует их отменять. Более того, ЕС недавно продлил дискриминационные меры против индийских производителей — до 2022 года.

В свою очередь, «Энергопром» предлагает металлургам пятилетние контракты.

В ответ на упреки в несправедливом ценообразовании Группа предлагает выстраивать его по принципу импортного паритета, исходя из средней цены импорта производителей из Германии, США и Японии. Таким образом, уверены в компании, и металлурги будут обеспечены электродной продукцией по справедливым ценам, и отечественный производитель углеграфитовой продукции сможет планировать долгосрочные инвестиции в модернизацию и расширение производства.

Между тем, российские власти уже обращали внимание на необходимость сокращения импортозависимости в этой сфере. Решением проблемы могло стать заключение долгосрочных договоров с отечественными производителями и стимулирование собственного производства игольчатого кокса.

«Развитие углеграфитовой отрасли в России — тема крайне важная, хотя и может показаться узкоспециализированной. Наша палата будет принимать все усилия для того, чтобы отечественная промышленность развивалась», — заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.

Кроме того, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию приравнял технологическое отставание и зависимость от импорта к снижению безопасности и экономических возможностей страны.

В свете всего описанного будет прискорбно, если действия лиц, ответственных за разработку мер по поддержке отечественных производителей, разойдутся с позицией президента.