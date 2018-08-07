«Адские» санкции: у России отнимают деньги

«Адские» санкции: как у России отнимают деньги

В пакете новых американских «адских» санкций одним из главных пунктов является предложение введения запрета на покупку американскими инвесторами новых российских долговых бумаг. Это приведет к распродаже тех облигаций, что уже есть на руках у нерезидентов, а также к ослаблению рубля, полагают аналитики. «Газета.Ru» разбиралась каких еще последствий стоит ждать российскому рынку.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал России санкции «прямиком из ада» и внес вместе с другими членами парламента законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA).

Документ пока не рассмотрен, но сенаторы и конгрессмены настроены решительно — они предполагают принять его до проведения в ноябре этого промежуточных выборов в конгресс. С учетом того, что внутриполитическая обстановка в США накалена до предела, а градус антироссийской риторики зашкаливает, можно не сомневаться, что закон будет поддержан и подписан президентом Дональдом Трампом

В документе помимо стандартного набора ограничений на инвестиции в энергетический сектор, персональных санкций, в том числе, требования раскрыть размер состояния Владимира Путина , есть предложение запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских долговых бумаг. Поскольку после 2014 года российские евробонды — редкие гости на рынке — то речь идет, прежде всего, о покупке облигаций федерального займа (ОФЗ).

Минфин США во главе со Стивеном Мнучиным ранее выступал против такого шага, полагая, что запрет негативно скажется на мировом финансовом рынке и нанесет ущерб инвесторам. Как будет на этот раз — неизвестно.

Аргументы про глобальное негативное влияние были опровергнуты аналитиками, опрошенными агентством Reuters

«Санкции США не станут для инвесторов в Россию таким же ударом, как раньше», — констатируется в материале.

Reuters приводит такие данные. Доля России в индексе суверенных валютных облигаций EMBI Global в настоящий момент составляет лишь 3,6% (в 2007 году было 9%), в индексе корпоративных облигаций CEMBI у России 5% (десять лет назад было 14%), в индексе акций развивающихся рынков MSCI всего 3,3% (падение в три раза). Лишь в индексе облигаций развивающихся стран в местной валюте GBI-EM на Россию приходится 7,6%, что на 1,5 процентных пункта выше уровня 2007 года.

Для России последствия будут более серьезными. По данным ЦБ, доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ на 1 июля этого года составила 28,2% или около 2 трлн руб. С апреля, когда в отношении России были введены очередные санкции (в частности, против Олега Дерипаски «Русала» ), нерезиденты сократили свою долю на 369 млрд руб.

Продолжение распродажи ОФЗ, в случае введения новых ограничительных мер, приведет к ослаблению рубля, полагают аналитики.

«Фактический ввод санкций на госдолг, да и просто повышение вероятности этого сценария, вызовет волну распродаж ОФЗ. А это не только резкое падение их котировок, но и снижение курса национальной валюты», — уверен Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

Внесение на рассмотрение законопроекта о новых санкциях со стороны США, в рамках которого будет введен запрет на покупку новых суверенных облигаций РФ негативен прежде всего для российской валюты, соглашается Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Аналитики дают разные масштабы ослабления курса — от 65 до 70 рублей за доллар. По итогам торгов в понедельник за доллар давали 63,75 руб.

Кроме падения рубля, стоит ожидать и роста доходность по российским долговым бумагам, которая сейчас колеблется вокруг 7%. Доходность ОФЗ может подскочить до 11-12% полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

Владимир Веденеев , начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» менее пессимистичен. Он полагает, что рост доходности составит 1-2%, и в дальнейшем возможно рынок частично сможет это отыграть за счет хорошего спроса на бумаги со стороны резидентов.

Но в этом и заключается главный вопрос — сможет ли Минфин в дальнейшем, после введения санкций, занимать столько, сколько ему нужно. А нужно будет все больше, поскольку правительство приняло решение финансировать инфраструктурные проекты за счет долга. Речь шла о ежегодных займах на эти цели в 300-500 млрд руб. Сейчас объем чистый заимствований составляет около 1 трлн руб. в год.

При этом, по итогам июля спрос на ОФЗ на большинстве аукционов Минфина оставался высоким благодаря размещениям облигаций с незначительным дисконтом. Более того, на первом аукционе текущего месяца, который проводился 2 августа, Минфин смог разместить долгосрочный выпуск в полном объеме с минимальным дисконтом в цене, отмечает Валерий Безуглов.

В текущем квартале Минфин планирует занять на внутреннем долговом рынке 450 млрд рублей, что потребует от эмитента объема еженедельных продаж на сумму порядка 34,6 млрд рублей, добавляет он. В первом квартале, когда пошел отток средств нерезидентов с рынка, аналогичный план был выполнен на 102,9%, а во втором всего на 48,4%.

«Емкость рынка российских внутренних инвесторов достаточная, чтобы забрать долю зарубежных инвесторов. В условиях снижения ставки ЦБ и наличия профицита ликвидности у российских банков спрос на ОФЗ сохранится», — считает Бахтин.

У банков в настоящий момент достаточно денег. Из-за политики Минфина и ЦБ в секторе наблюдается устойчивый «структурный» профицит ликвидности. По данным ЦБ, с начала года он ни разу не был менее 2 трлн руб., пиковое значение почти в 5 триллионов было зафиксировано 11 июля. На 6 августа структурный профицит ликвидности оценивался в 3,478 трлн руб.

Поддержит рынок и приток нефтедолларов, поскольку цены на российский сорт Urals держатся в районе $70 за баррель.

По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I полугодии 2018 года вырос до $53,2 млрд с $23,9 млрд в январе-июне 2017 года. Положительное сальдо торгового баланса выросло в полтора раза и достигло $90,6 млрд

Андрей Хохрин , начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» , рассчитывает на то, что в целом реакция рынка на новые санкции будет сдержанной. Он поясняет, что из уже торгующихся выпусков американских инвесторов не будут вынуждать выходить, при этом доля нерезидентов в ОФЗ сейчас оценивается примерно в 25% (статистика ЦБ за июль еще не опубликована), «а из этой массы американцев — вряд ли даже половина», отмечает он.

«Полагаю, возможные санкции — небольшое зло для цен отечественных госбумаг», — резюмирует эксперт.

По словам Алексея Антонова, среди держателей российских ОФЗ половина, а то и больше вполне могут оказаться все-таки российскими гражданами, которые покупали облигации через свои офшорные компании и таким образом попали в статистику как «нерезиденты».

«Если это так, то санкции, наложенные на российских госдолг, не принесут правительству почти никаких неприятностей, так как продажи бумаг будут ничтожны, и достаточно будет небольшой доли резервных фондов, чтобы эти продажи выкупить», — считает аналитик.

Антонов также добавляет, что выросшая после ведения санкций доходность заставит иностранных инвесторов искать все возможные и невозможные пути, чтобы купить российский госдолг.

«Например, это можно сделать через офшоры. Это сказочная доходность для бумаг страны, имеющей большие резервы и низкий долг. Или можно будет покупать ОФЗ через азиатские фонды: мировая финансовая система стала настолько глобализированной, что создавать какие-то непробиваемые запреты в ней очень сложно», — отмечает он.

Но как все окажется на самом деле, предсказать сложно. Инвесторы будут смотреть на конкретные нормы и ограничения, на текущую политическую обстановку, на твитты Трампа и реакцию российских властей. Вполне вероятно, что итоговый расклад на рынке окажется далеким от нынешних прогнозов.