«Это наша сила»: на Украине нашли спасителей экономики

Украинская экономика держится на деньгах, которые присылают на родину граждане страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко . Казна получает от гастарбайтеров не менее $5 млрд в год. Отправляться на заработки, считает Тимошенко, следовало бы и чиновникам. Подработать можно на фестивале мыльных пузырей.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, благодаря чему Украина еще держится на плаву. По ее мнению, настоящим спасением экономики страны являются украинцы, которые уехали за ее пределы и шлют заработанные там деньги на родину.

Она объясняет, что «заробитчане» из-за границы перечисляют деньги собственным семьям — в итоге госказна получила от гастарбайтеров пять миллиардов евро в год. «Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», — написала Тимошенко опубликовала на личной странице в фейсбуке.

Заробитчанами должны стать чиновники

Денежные переводы украинских «заробитчан» действительно остаются важнейшим источником поступления валюты для страны уже много лет. За десятилетие, как показывает статистика НБУ, они ни разу не падали ниже $5 млрд, а предыдущий максимум в $8,5 млрд был установлен в 2013 году.

Сейчас, по разным оценкам, за пределами Украины работает от 3 до 10 млн человек. В прошлом году, по данным Нацбанка Украины, объем денежных переводов на Украину вырос на 23,8% и составил $9,3 млрд

Основными донорами Украины были Польша с $3,1 млрд и Россия с $1,4 млрд

Тимошенко предложила членам правительства отправиться на заработки за границу. Подработать на фестивале мыльных пузырей.

«Правительство и власть пусть бы ехали за границу «на заработки»… На днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», — заявила лидер «Батькивщины».

Кроме того, Юлия Тимошенко раскритиковала положение дел в стране, отметив, что все проблемы можно как-то объяснить: «плохие дороги — особенностями ландшафта», «задержку пенсий — разрывами платежей, коррупцию — несовершенством законодательства».

«Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже», — пишет в соцсети Тимошенко.

Украинский бюджет в самом деле нуждается в подпитке. На Украине на начало августа остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) составил всего 1,995 млрд гривен. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны. На начало июля остаток на счете составлял 9,388 млрд гривен.

По итогам первого полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом в 9,78 млрд гривен. Доходы госказны хотя и выросли на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, оказались на 3% ниже плана.

В первом квартале этого года переводы подскочили сразу на треть, по сравнению с январем-мартом прошлого года, до $2,6 млрд, сообщает НБУ. Первые два места все теже — Польша и Россия.

Данных за второй квартал украинский регулятор пока не опубликовал.

Стоит отметить, что бюджетные доходы запланированы на текущий год в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — в сумме 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита — 80,6 млрд гривен или 2,4% ВВП.

МВФ просто так не раскошелится

Денежные переводы граждан, конечно же, не единственный источник доходов украинской казны.

В стране действует кредитная программа МВФ. Она составляет $17,5 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд Срок окончания программы — 2019 год.

Но в отличие от гастарбайтеров руководители МВФ просто так денег не дают. Снижать дефицит — это одно из основных требований, выдвигаемых официальному Киеву со стороны МВФ. Ранее по настоянию фонда был принят закон о независимом антикоррупционном суде. Еще одно требование — повысить цены на газ для населения (речь идет о росте тарифа примерно в полтора раза). Но власти пока не решаются пойти на такой шаг и отложили решение на осень.

Без выполнения этих предписаний, МВФ не выдаст Украине новый кредитный транш. Переговоры с МВФ идут в режиме нон-стоп.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова говорила на днях, что «по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цитата по «Интерфакс-Украина» ). Она считает, что бюджетная статистика во втором квартале была лучше чем в первом, и надеется, что решение по новому траншу будет скоро согласовано.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) называл возможный срыв реформ, на которых настаивает МВФ, главным риском для экономики, поскольку в этом случае страна останется без международного финансирования.

«Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, которое предусмотрено этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала», — говорится в докладе НБУ.

Что касается резкого тона Тимошенко, то украинские эксперты объясняют фактическим стартом избирательной кампании в Украине.