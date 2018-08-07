Началась укладка труб «Северного потока — 2»

Компания оператор Nord Stream 2 AG начала укладку трубопровода «Северный поток — 2» в июле, сообщила Uniper, один из участников проекта, в своей презентации по итогам первого полугодия.

«Работы по укладке трубопровода по дну Балтийского моря начались в июле», — говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран говорил, что укладка трубопровода по дну Балтийского моря может начаться уже этим летом. По его словам, подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

При этом в ходе телеконференции с инвесторами финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк заявил, что укладка началась в конце прошлого месяца, «несмотря на протесты США».

Ранее другой участник проекта — австрийская OMV — сообщила, что Nord Stream — 2 AG разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

Коркоран пояснял журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Он говорил, что можно изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию, которая занимает не более 10% маршрута. Коркоран также выражал уверенность в том, что если Дания не разрешит строительство «Северного потока — 2» в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

«Северный поток — 2» — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.