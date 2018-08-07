«Газпром» сократил поставки в Европу 

С начала недели ПАО «Газпром» сократило поставки ресурса в Европу через территории Украины и Белоруссии. Так, заявка на транзит по ужгородскому коридору снизилась на 14%, поставки газа в Германию по магистрали «Ямал-Европа» сократились на 12% и составили 77 миллионов кубов, пишет «Интерфакс».
На сайте «Газпрома» нет никакой информации о причинах снижения поставок.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. «Газпром» считает, что в деле были допущены процессуальные нарушения