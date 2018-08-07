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«Газпром» сократил поставки в Европу
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«Газпром» сократил поставки в Европу 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала недели ПАО «Газпром» сократило поставки ресурса в Европу через территории Украины и Белоруссии. Так, заявка на транзит по ужгородскому коридору снизилась на 14%, поставки газа в Германию по магистрали «Ямал-Европа» сократились на 12% и составили 77 миллионов кубов, пишет «Интерфакс».
На сайте «Газпрома» нет никакой информации о причинах снижения поставок.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. «Газпром» считает, что в деле были допущены процессуальные нарушения
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