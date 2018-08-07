Ещё
Украина продолжает жить на деньги из Польши
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.05 Золото
1212.96
–0.03 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Украина продолжает жить на деньги из Польши 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
За последние три месяца побит новый рекорд по денежным переводам из соседней страны.
Работающие в Польше украинцы за последние три месяца перевели в страну рекордную сумму денег — около 800 млн долл (3 млрд злотых — ред.). Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, подсчитали в Центробанке Польши.
Информацию об этом приводит Униан.
Даная сумма составляет почти 90% от всех переводов, работающих в Польше граждан других стран. Деньги высылают украинцы, которые едут к соседям на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион граждан Украины.
В самой Украине при этом существует острый недостаток специалистов рабочих специальностей. По данным Татьяны Пашкиной, HR-эксперта компании Rabota.ua, сегодня на производстве неукомплектованность превышает 25-30%, а причиной нехватки кадров является трудовая миграция в Европу.
По данным группы EWL, специализирующейся на трудоустройстве иностранных граждан, многие мигранты с Украины работают в автомобильной отрасли, которая в последнее время начала активно развиваться в Польше. Гражданин Украины, не имеющий опыта работы на таком производстве, может претендовать на зарплату от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (600 — 800 долл) в месяц, что равняется средней зарплате в Польше.
Украина.ру: последние новости
Россия ввела ответные пошлины на ряд товаров из США - РИА Новости Гройсман нашел способ отказаться от российского газа Самообман: Деньги гастарбайтеров не спасут экономику Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег177
«Северный поток-2» прошел точку невозврата194
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Рубль упадет до осени148
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение