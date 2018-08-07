Украина продолжает жить на деньги из Польши

За последние три месяца побит новый рекорд по денежным переводам из соседней страны.

Работающие в Польше украинцы за последние три месяца перевели в страну рекордную сумму денег — около 800 млн долл (3 млрд злотых — ред.). Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, подсчитали в Центробанке Польши.

Информацию об этом приводит Униан.

Даная сумма составляет почти 90% от всех переводов, работающих в Польше граждан других стран. Деньги высылают украинцы, которые едут к соседям на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион граждан Украины.

В самой Украине при этом существует острый недостаток специалистов рабочих специальностей. По данным Татьяны Пашкиной, HR-эксперта компании Rabota.ua, сегодня на производстве неукомплектованность превышает 25-30%, а причиной нехватки кадров является трудовая миграция в Европу.

По данным группы EWL, специализирующейся на трудоустройстве иностранных граждан, многие мигранты с Украины работают в автомобильной отрасли, которая в последнее время начала активно развиваться в Польше. Гражданин Украины, не имеющий опыта работы на таком производстве, может претендовать на зарплату от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (600 — 800 долл) в месяц, что равняется средней зарплате в Польше.