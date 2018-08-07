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Россию ждут самые кусачие санкции
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Трамп заявил о самых кусачих санкциях 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Любой, кто ведет бизнес с Ираном, в отношении которого Вашингтон принял «самые кусачие» санкции, не сможет иметь дела с США, заявил президент страны Дональд Трамп.
«Санкции против Ирана официально приняты. Это самые кусачие санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они будут подняты до нового уровня. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я прошу мира в мире, не меньше», — написал Трамп в Twitter.
Ранее во вторник Евросоюз объявил недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном.
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