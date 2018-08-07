Россию ждут самые кусачие санкции

Трамп заявил о самых кусачих санкциях

Любой, кто ведет бизнес с Ираном, в отношении которого Вашингтон принял «самые кусачие» санкции, не сможет иметь дела с США, заявил президент страны Дональд Трамп

«Санкции против Ирана официально приняты. Это самые кусачие санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они будут подняты до нового уровня. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я прошу мира в мире, не меньше», — написал Трамп в Twitter.

Ранее во вторник Евросоюз объявил недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном.