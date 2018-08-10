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Цены на бензин и НДС подстегнут инфляцию
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Цены на бензин и НДС подстегнут инфляцию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,5%, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза, который для «Известий» сделали аналитики ведущих банков страны.
Также, по мнению банкиров, рост валового внутреннего продукта по итогам нынешнего года составит 1,6%.
По словам Наталии Орловой, главы Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка», сделавшей худший прогноз роста ВВП, 1%, во второй половине 2018-го экономика России может расти не столь быстро, как росла во втором квартале года за счет «эффекта чемпионата мира по футболу». Вероятной причиной этого Орлова назвала антироссийские санкции.
В свою очередь, в «Русском стандарте» изданию сообщили, что причинами роста ВВП станут развитие инфраструктуры, успехи в импортозамещении и увеличившиеся расходы россиян. Последнее Станислав Дужинский, аналитик «Хоум Кредита», объяснил ростом реальных доходов россиян, а также низкими инфляцией и безработицей.
Между тем главными причинами роста инфляции эксперты называют решение правительства о повышении налога на добавленную стоимость, а также взлетевшие цены на бензин.
Комментарии  Ещё 4 источника 
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