Цены на бензин и НДС подстегнут инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,5%, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза, который для «Известий» сделали аналитики ведущих банков страны.

Также, по мнению банкиров, рост валового внутреннего продукта по итогам нынешнего года составит 1,6%.

По словам Наталии Орловой, главы Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» , сделавшей худший прогноз роста ВВП, 1%, во второй половине 2018-го экономика России может расти не столь быстро, как росла во втором квартале года за счет «эффекта чемпионата мира по футболу». Вероятной причиной этого Орлова назвала антироссийские санкции.

В свою очередь, в «Русском стандарте» изданию сообщили, что причинами роста ВВП станут развитие инфраструктуры, успехи в импортозамещении и увеличившиеся расходы россиян. Последнее Станислав Дужинский , аналитик «Хоум Кредита», объяснил ростом реальных доходов россиян, а также низкими инфляцией и безработицей.

Между тем главными причинами роста инфляции эксперты называют решение правительства о повышении налога на добавленную стоимость, а также взлетевшие цены на бензин.