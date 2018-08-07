«Северный поток-2» прошел точку невозврата

«Северный поток-2» прошел в Германии точку невозврата

Укладка труб на территории Германии означает, что реализация проекта "Северный поток-2" вступила в свою "морскую" часть, и теперь важно синхронизировать этот этап с сухопутным, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

В Германии идет процесс укладки труб в рамках реализации проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк.

"Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля", — сказал Дельбрюк.

Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявлял, что укладка трубопровода по дну Балтийского моря может начаться этим летом. По словам Коркорана, подрядчики готовы начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

В последнее время шум вокруг проекта поутих. Единственная "новость" — внесенный 16 июля в Конгресс законопроект против "Северного потока-2". Его автор, представитель демократов Джаред Хафман, предлагает ввести санкционные меры введение санкций против компаний и лиц, участвующих в строительстве трубопровода. По мнению Хафмана, цель "Северного потока-2" — закрепить за Россией статус главного игрока европейского газового рынка, на котором "завязана энергетическая стабильность американских союзников в Европе".

Тем временем проект обходит лишние препятствия. Ранее исполнительный член совета директоров австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", разработала маршрут газопровода в обход Дании (не выдающей пока разрешение на укладку труб в ее территориальных водах) без удорожания проекта.

Синхронизация усилий

Заявление OMV о возможности обойтись без вердикта Дании Сергей Пикин считает ключевым в цепи последних событий вокруг проекта: "Дания была последней страной, которая должна была дать разрешение, и теперь он уже не выглядит настолько важным, как раньше".

Прошел ли "Северный поток-2" точку невозврата, могут ли противники проекта его остановить на нынешнем этапе?

"Надо понимать, что у "Потока-2" есть две части, сухопутная и морская. Сейчас, как видим, начинается именно этот, морской, этап, и крайне важно, чтобы сроки между обеими частями были синхронизированы. Иначе проект придет, условно говоря, на берег Германии, а дальше встанет — инвестиции будут сделаны, а поставок не случится. Поэтому важно, повторюсь, синхронизировать усилия с иностранными компаниями, которую ведут сухопутную часть проекта", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня", отметив, что "Газпром" в этом не принимает участия, дабы не нарушать требований Третьего энергопакета.

Санкции скажутся на расходах

Что касается укладки труб в Германии, этому вряд ли может что-то помешать, и единственное, что действительно способно усложнить ситуацию — это введение Соединенными Штатами точечных санкций в отношении именно "Северного потока-2".

"Речь идет о тех самых санкциях, которые были утверждены в августе прошлого года — с указанием, что реализовать их действие может только президент. Теперь же в Конгрессе предполагают сделать их автоматическими, то есть чтобы они вступали в силу без одобрения президента", — сказал Пикин.

Впрочем, даже эти меры не остановят реализацию "Северного потока-2", а только скажутся на расходах: "Сейчас есть поставщики для проекта в Европе, а в случае введения санкций придется искать их в других местах".

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома, и ликвидность России в евро сейчас высока… Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", — говорил в начале июля финансовый директор проекта Пол Коркоран, комментируя возможное введение ограничительных мер в отношении "Потока".

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего газопровода "Северный поток", который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод дублирует маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец следующего года.