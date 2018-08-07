Глава Татарстана уверен в росте товарооборота с Казахстаном до $1 млрд

Товарооборот с между Татарстаном и Казахстаном вырастет до $1 млрд в год в ближайшем будущем, заявил глава региона Рустам Минниханов с интервью агентству «Казинформ».

«По итогам I квартала 2018 года рост товарооборота составил уже 60% и достиг почти $200 млн США. Нет сомнений, что, благодаря тесному сотрудничеству, мы сможем решить эту общую задачу — достичь объема взаимной торговли в $1 млрд в ближайшем будущем. У предприятий Татарстана есть большой интерес к расширению торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках Евразийского экономического союза и развитию общего транспортно-логистического потенциала», — сказал Минниханов.

Как отмечает Inkazan.ru, в 2016 году Татарстан обеспечивал около 14% товарооборота России и Казахстана. В настоящее время между Татарстаном и Казахстаном действует двустороннее соглашение о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.